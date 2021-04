El nuevo Tribunal de Ética apercibió a Forlán y desestimó denuncia contra Amoza

El Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), desmembrado en octubre de 2020, retomó funciones hace un mes y comenzó a atender casos que estaban atrasados y también a recibir nuevas denuncias.

El primer caso que atendieron fue el Diego Forlán que fue mandado en agosto del año pasado al Tribunal de Ética por criticar el fallo que le impuso la Comisión Disciplinaria de la AUF por su incidente de marzo, en el último partido antes de la suspensión por la pandemia, con el línea Martín Soppi, en ocasión de un Peñarol-Danubio. El entonces entrenador aurinegro recibió dos partidos de suspensión y una semana después declaró: "Tenemos que ser profesionales, si me querés castigar a mí, asumo mis errores y lo digo. Pero de ahí a cuatro fechas... ¡Qué casualidad que los que me querían dar cuatro fechas uno era de Defensor Sporting y el otro de Nacional! Tenemos que ser profesionales, porque si queremos que esto mejore y que la sociedad mejore, tenemos que empezar a cambiar todo. No empecemos con cosas chiquitas".

El Tribunal de Ética, días atrás, resolvió sancionar a Forlán con un apercibimiento.

El órgano está ahora integrado por Eduardo Véscovi, Alfredo Etchandy, Ismael Blankleder y Gervasio Gedanke. Falta que se incorporen dos miembros más y por ahora vienen actuando, provisoriamente, a través del Código Disciplinario y no con el Código de Ética. ¿La razón? El Código de Ética aún no fue aprobado por el Congreso de la AUF. Ya fue redactado pero se le hicieron una serie de modificaciones y las mismas deben pasar por una aprobación del Congreso.

Denuncia a Amoza desestimada

Gustavo Amoza zafó de sanción

Este jueves, el Tribunal de Ética dictó un nuevo fallo y desestimó la denuncia realizada contra Gustavo Amoza, tesorero de Nacional, que el sábado 30 de enero discutió con el entrenador de Wanderers Daniel Carreño en un partido que su equipo disputó con el tricolor en el Gran Parque Central.

El hecho fue denunciado por la Comisión de Seguridad de la AUF ante la Comisión Disciplinaria y este remitió el hecho al Tribunal de Ética con el voto discorde de Juan Pablo Decia que entonces explicó a Referí su postura: "Entendí que no había mérito para mandarlo al Tribunal de Ética ya que los jueces no consignaron nada en relación a supuestos insultos de parte de Amoza a Carreño. Al haber sido expulsado Carreño por insultos a un dirigente, correspondía que los árbitros consignaran la existencia de estos de parte del dirigente hacia el entrenador, cosa que no ocurrió. De haber existido los insultos de parte del dirigente, el cuarto árbitro debió informarlo y no lo hizo".

Semana que viene, fallo de Balbi

Para la semana que viene se espera el dictado del fallo sobre el caso por el cual Alejandro Balbi, vicepresidente de Nacional, fue enviado al Tribunal de Ética por la Comisión Disciplinaria luego de recibir una serie de denuncias realizadas por Peñarol que terminaron archivadas.

Diego Battiste

Alejandro Balbi en el Campeón del Siglo

Balbi declaró, luego de la victoria de Peñarol ante Nacional por el Torneo Intermedio: "Mirá cómo me voy: me robaron. ¿Viste los dos penales que no nos cobraron? La verdad, vergonzoso". El Tribunal de Ética ya le tomó declaraciones.

Otro caso que está pendiente es el del dirigente de Peñarol Jorge Nirenberg por insultar a Christian Ferreyra en ocasión de un partido de Peñarol con Defensor Sporting por protestar un penal que luego reconoció que fue bien cobrado.

Denuncias a Moratorio y Bedrossian

Las últimas denuncias que recibió el Tribunal de Ética le llegaron la semana pasada contra dos dirigentes de Peñarol: el delegado Gonzalo Moratorio y el presidente de los deportes anexos Víctor Bedrossian.

Leonardo Carreño

Gonzalo Moratorio al Tribunal por lo que escribió

El 26 de febrero, luego del empate de Peñarol ante Liverpool en Belvedere, donde el aurinegro protestó un penal de Christian Almeida sobre Ariel Nahuelpán, Moratorio escribió en su cuenta de Twitter: "El despojo fue escandaloso durante todo el campeonato".

El VAR ahora no sirve para nada. El despojo fue escandaloso durante todo el campeonato. El silencio parece que no contribuye. Se acabó la complacencia. — Gonzalo Moratorio (@Gonzam79) February 27, 2021

Bedrossian por su parte, criticó un fallo del VAR en ocasión de un partido entre Nacional y Boston River en una acción donde le fue anulado un gol a Ruben Bentancourt: "Hoy ni con esto alcanzó para robar puntitos. Siniestro", escribió en su Twitter.

Si este es el VAR que vino a imponer justicia, que siga de largo. ¡Vergonzoso! Te muestran la imagen sin ver línea paralela de fondo ni tampoco el momento en que sale el pase. Hoy ni con esto alcanzó para robar puntitos. Siniestro. — Víctor M. Bedrossian (@VictorManuelBR) March 25, 2021

En este caso, el Tribunal de Ética recibió sus descargos el miércoles.