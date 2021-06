Comisión Disciplinaria de la AUF remitió al Tribunal de Ética la denuncia de Nacional a Nirenberg

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) remitió el lunes al Tribunal de Ética la denuncia que recibió el lunes de la semana pasada de Nacional contra el dirigente de Peñarol Jorge Nirenberg.

El escrito de Nacional fue presentado por el asesor de seguridad de Nacional Wilson Miraballes y remitido a la comisión de seguridad de la AUF que encabeza Rafael Peña. Este se la trasladó a la Comisión Disciplinaria.

El lunes, sobre la hora 19:00, sesionó la Comisión y decidió darle traslado del caso al Tribunal de Ética ya que el hecho no se dio en el marco de un partido de fútbol. Es decir, que la acción denunciada no se dio "antes, durante o después" de un encuentro, como marca el Código Disciplinario, sino que fue entre semana, razón por la cual no se lo sancionó. La acción pudo acarrear -de haberse cometido durante un partido por el torneo local- una sanción a Peñarol por la responsabilidad objetiva de los clubes que consagra el Código.

Será ahora el Tribunal de Ética quien atenderá el hecho que Nacional repudió y calificó de "lamentable".

"Nos parece lamentable el hecho cometido por el consejero señalado, por varias razones: por el hecho en sí que podría generar violencia, pero por sobre todas las cosas por el cargo que este señor ocupa", expresó la denuncia de Nacional en referencia al prosecretario de Peñarol quien posteó en una de sus redes sociales una foto de una persona con agua por los tobillos, en un lugar cerrado, a la que acompañó de un emoji de una gallina llorando con el escudo de Nacional.

En febrero de este año, Nirenberg ya fue enviado al Tribunal de Ética luego de ser denunciado por insultos al juez Christian Ferreya en ocasión del partido entre Peñarol y Defensor Sporting del Torneo Clausura 2020 que se jugó en enero de este año.

Referí intentó contactarse con el directivo aurinegro pero este prefirió, de momento, no hacer declaraciones.