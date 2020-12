Más obras en el Campeón del Siglo: la ciudad deportiva, una terminal de ómnibus y mejorar accesos

La próxima semana asumirá el nuevo consejo directivo de Peñarol, que encabeza Ignacio Ruglio, que busca comenzar avanzar con firmeza en proyectos de infraestructura.

Para eso, Ruglio le pidió a Jorge Nirenberg, uno de los nuevos consejeros que ingresó por la lista triunfadora, que se encargue de la comisión de infraestructura en la que se rodeará de idóneos, entre ellos Alejandro Ruibal, quien fue clave para la construcción del estadio. Además, Evaristo González adelantó dará una mano.

Nirenberg explicó a Referí: "El plan es juntar gente que conozca sobre el tema y otros que estén dispuestos a dar una mano y llevar a cabo los tres pilares: dos sociales y uno deportivo. El deportivo es la ciudad deportiva en el Campeón del Siglo, que es prioridad para muchos, entre los que incluyo a Evaristo. Es un tema que lleva tiempo y es una necesidad que tiene el club. Con eso lograremos unificar todo en un mismo lugar, con ahorros de seguridad, traslados y tiempos perdidos y motivación para que los chicos interactúen con los más grandes".

En el área social, tiene dos objetivos. Por un lado, explicó que buscará "mejorar los accesos del Campeón del Siglo, ensanchar el camino Siete Cerros y camino Manganá. Hacer una terminal de ómnibus donde tenemos los estacionamientos, una terminal de taxis y un estacionamiento para motos".

Por otro, en el Palacio Peñarol, intentará "modernizarlo, hacer un gimnasio para que todas las disciplinas tengan donde entrenar".

Lo esperan tres años de mucho trabajo en Peñarol. "Ya avisé en mi empresa que me van a tener dar una mano, y a mi familia que me van a tener que bancar tres años porque tengo un gran compromiso con Peñarol. Nunca soñé ni quise ser dirigente. Se dio por casualidad. Hoy estoy acá y lo estoy disfrutando, y me siento muy comprometido con todo esto".