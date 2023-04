La desaparición de los estados de WhatsApp de Ruglio y la nueva estrategia de Peñarol con los árbitros en marcha

El fino penal que Esteban Ostojich le cobró a Kevin Méndez el domingo en el triunfo de Peñarol sobre Plaza Colonia y una campaña de redes sociales tendiente a hacer creer que Diego Polenta estaba en fuera de juego cuando anotó el gol del triunfo de Nacional sobre Wanderers el lunes, pasaron sin que el presidente aurinegro Ignacio Ruglio se pronunciara a través de sus estados de WhatsApp para fustigar al arbitraje uruguayo.

En el consejo directivo del 11 de abril, la directiva de Peñarol decidió cambiar un rumbo establecido por Ruglio que llevó a Peñarol a una constante y volátil confrontación con el arbitraje. Desde entonces se montó una nueva estrategia que aún está en fase de programación.

A propuesta del consejero Guillermo Varela, Peñarol formó una comisión para analizar el arbitraje, generar un nuevo y sano vínculo de intercambio y construir así un escenario diferente.

Esa comisión ya quedó conformada con el propio Varela, Rodolfo Catino, Julio Trotchansky, en representación del oficialismo, y Carlos Trujillo, representante del sector de Evaristo González.

Este grupo tuvo el jueves de la semana pasada una primera reunión con tres integrantes de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf): el presidente Yimmy Álvarez, el secretario Héctor Bergaló y también Pablo Giménez.

Como mediador entre las partes estuvo Gastón Tealdi, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hasta tanto no asuma el mes próximo el nuevo ejecutivo del presidente reelecto Ignacio Alonso.

Lo primero que le hizo saber la comisión de Peñarol a Audaf fue que todas las manifestaciones públicas de Ruglio y sus posteos en estados de WhatsApp respondían a un impulso personal y no obedecían a una postura institucional del club ni a una voluntad colectiva del consejo directivo.

Ruglio fue denunciado ya tres veces por Audaf este año ante el Tribunal de Ética.

A su vez, se les manifestó a los árbitros que el presidente de Peñarol había asumido el compromiso de dejar de publicar estados de WhatsApp fustigando a los árbitros. Además, Ruglio le puso freno a su raid mediático para criticar a los jueces y también, de paso, a la AUF.

Por eso, en las dos últimas semanas, tras el triunfo 2-0 ante Danubio y la agónica victoria del domingo contra Plaza, Ruglio no se pronunció. Y si todo sigue tal como se acordó en la interna de Peñarol tampoco lo seguirá haciendo.

Los jueces también vieron con buenos ojos otra idea promovida por Varela: contratar un exárbitro internacional, de reconocida trayectoria y con conocimiento técnico actualizado para analizar en la interna de Peñarol las jugadoras polémicas.

Peñarol quiere dejar de analizar las acciones del fútbol local con la pasión del hincha y con la presión de las redes sociales y empezar a verlas con un rigor técnico. Con conocimiento del reglamento.

Según pudo saber Referí, Peñarol ya estableció contactos con asesores internacionales -pretenden que sea del extranjero y no del medio para que no se diga que sus puntos de vista pueden estar contaminados por la pasión del hincha- y en 10 días pretende tener montada una operativa de trabajo concreta. El nombre todavía no ha sido designado.

Por ahora, el único encuentro se dio el jueves pasado y la reunión fue muy positiva para las dos partes. Las charlas siguen su curso y próximamente habrá nuevos encuentros.

Si en un futuro se suscitan polémicas, Peñarol comenzará a transitar por caminos institucionales, convencionales, con rigor y conocimiento técnico y hará sus planteos por los canales correspondientes (pidiendo audiencia al Colegio de Árbitros) y tramitará por esas vías sus reclamos.

Así se abandonará la práctica de los pataleos en Twitter y WhatsApp. También la hostilidad y las suspicacias que se tejen sobre lo que en definitiva siempre son (o pueden ser) errores humanos de los árbitros. El club se dispuso a cambiar.