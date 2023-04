El pedido del consejo directivo a Ruglio, que quedó en minoría, y la salida política que buscan en Peñarol con los árbitros

El consejo directivo de Peñarol resolvió conformar una comisión que tiene como objetivo buscar un punto de salida al enfrentamiento que el club planteó con los árbitros y evitar el discurso confrontativo que promueve el presidente Ignacio Ruglio, que llevó a que esta semana la gremial de árbitros informara que analiza llevar al titular aurinegro a la Justicia ordinaria.

Este martes, en el último encuentro semanal, le hicieron ver al presidente que había planteado una estrategia equivocada, que era importante manejar el tema desde otro lugar, que ir al choque permanentemente ya no da resultados y el dirigente Guillermo Varela propuso formar una comisión para reunirse con los árbitros y comenzar a construir un nuevo escenario.

Leonardo Carreño

Guillermo Varela, dirigente de Peñarol

Conceptualmente se pararon en este lugar: menos estridencia en las expresiones públicas sobre los árbitros y más política y puentes para construir mejores vínculos.

Desde que llegó a la presidencia de Peñarol, Ruglio puso en duda una y otra vez el desempeño de los árbitros y planteó una conspiración de Nacional y de la AUF contra su club. y se paró en la oposición del gobierno de la Asociación.

Eso le llevó a que en 2021 terminara dos veces en el Tribunal de Ética de la AUF y que fuera advertido sobre sus expresiones.

En este 2023, la gremial de árbitros presentó tres denuncias sobre sus dichos y el secretario de la gremial, Héctor Bergaló, dijo esta semana que analizan llevar a Ruglio a la Justicia ordinaria.

En ese contexto, en la reunión semanal de Peñarol, la oposición le planteó a Ruglio cambios en el rumbo que le puso al club en este tema y quedó en minoría frente al Damianismo (Rodolfo Catino, Pablo Amaro, Armando Castaingdebat, Fernando Errico) e integrantes de otras facciones como Guillermo Varela y Marcos Acle.

Foto: Leonardo Carreño.

Gastón Tealdi, vicepresidente de la AUF, en la entrega de premios de Fútbolx100 de Referí distinguiendo a Christian Ferreyra, mejor árbitro del Campeonato Uruguayo 2022

A la idea de Varela sumaron a Gastón Tealdi, representante de Peñarol en el Comité Ejecutivo desde 2019 y hasta que culmine este mandato este mes, para generar puentes con los árbitros y comenzar a reconstruir el campo destruido después de tantos mensajes del presidente, del delegado Gonzalo Moratorio y de otros dirigentes del oficialismo.

Varela y Tealdi están trabajando para la próxima semana un encuentro con los árbitros.

Según pudo conocer Referí, los dirigentes de la gremial quieren que en la reunión con Peñarol estén las autoridades de la AUF, en este caso, Matías Pérez (representante de los grupos de interés de la AUF, en el que están los árbitros), Tealdi (por Peñarol en el ejecutivo), el presidente de Audaf, Yimmy Álvarez, y uno de los representantes de la comisión de arbitrajes, Marcelo De León. Por Peñarol, además de Tealdi y Varela, se podrá sumar otros dirigentes en representación de cada una de las representaciones políticas que tiene el club.

Además, otra de las ideas impulsadas es la contratación de un asesor en materia de arbitraje que analice las jugadas polémicas con rigor técnico y despojado del sentimiento del hincha. El vicepresidente Eduardo Zaindesztat dijo el martes a De Fútbol se Habla Así, de DSports, el martes a la salida de la reunión del consejo, que Peñarol buscará un exárbitro internacional. "Queremos que no sea alguien del medio local para que no se nos diga que actúa como hincha y para que no esté contaminado por el ámbito local. Además queremos dejar de analizar estas situaciones como hinchas y empezar a verlas desde un lado más técnico".

Lo que quedó claro en el último consejo directivo es que el club necesita cambiar el enfoque elegido, y que la oposición ya no valida más el rumbo elegido por el presidente.

El Torneo Apertura ingresa en su etapa de definiciones, el lunes se jugará la undécima fecha de 15.