Gonzalo Lucas le contestó a Ruglio si la AUF beneficia a Nacional: "Claramente es una opereta"

El dirigente de Nacional Gonzalo Lucas criticó al presidente de Peñarol Ignacio Ruglio por fustigar al arbitraje del partido de los aurinegros contra Defensor Sporting del pasado sábado y también por la prédica constante de los últimos tres meses en los que en cada aparición pública manifiesta que "Nacional tiene tomada la AUF desde hace 20 años" y que los tricolores "se sienten cuidados" en la AUF.

Ruglio criticó en un estado de WhatsApp a Andrés Matonte por cobrarle acertadamente un penal a Defensor Sporting el sábado, por mano de Santiago Homenchenko: "Nosotros NO 'estamos cuidados', pero así nos gusta más. No van a poder porque Peñarol es más grande que todos ustedes juntos". Después, Ruglio borró el mensaje.

"Para mí gusto fue penal y cuando trato de racionalizar lo que se dijo, como que esa jugada fue offside, creo que la pasión y el ego nos lleva a modificar la realidad. Yo le preguntaría a Ruglio: ¿Si la jugada fuera exactamente contraria; si Defensor va ganando 2-1 y en la última jugada pasa esa jugada y no le cobran penal a Peñarol porque no hay imagen o lo que sea? ¿Qué diría Ruglio? Probablemente diría lo mismo en sentido contrario. Eso demuestra que su subjetividad le hace modificar la realidad, le genera un doble estándar. Y obviamente pierde credibilidad su crítica al respecto. La pasión lo hace modificar lo que ve. Seguramente para muchos eso sea así. Pero a mí me gustaría que un presidente hiciera un esfuerzo de racionalizar y no ser tan pasional, pero no me puedo meter a mandarle conductas a nadie. Seguramente Ruglio sabrá qué quiere para Peñarol y en qué forma defiende a Peñarol adecuadamente", declaró Lucas a Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1330.

Leonardo Carreño

Gonzalo Lucas

"¿Por qué pidió perdón el jugador de Peñarol a su hinchada si no fue mano? Si le pide perdón a la hinchada de Peñarol, es porque asume que le pegó en la mano", agregó.

Sobre la política de Ruglio, de criticar a la AUF diciendo que la misma favorece a Nacional y perjudica, desde todos sus estamentos, a Peñarol, Lucas manifestó: "Claramente es una opereta, una operación. Si alguien realmente piensa que Nacional está cuidado, que ha sido beneficiado en los últimos 20 años y que hay que romper todo porque están contra todos, contra la AUF, ya hay muchos dirigentes e hinchas de Peñarol se han manifestado en sentido contrario. Todo lo que le venga bien es para ponerse en guerra contra todos. A mí me parece que no es lo adecuado en un presidente, que es peligroso para un presidente. Pero, reitero, no puedo imponerle conductas de cómo se debe obrar, cada cual defiende a su club de la forma que entiende que es la correcta. A mí no me gusta, me genera preocupación, pero es claramente su objetivo".