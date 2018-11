La emotiva historia detrás de la ganadora del emprendO 2018

Flower Power, la furgoneta de flores que -al estilo food truck- estaciona en diferentes esquinas, participa en ferias y eventos y hace envíos, ganó el premio EmprendO 2018. Atrás de ese camión que sorprende a quienes lo han visto circular, está la historia de la emprendedora Soraya Peyre, a quien se le encendió la lamparita para crear este emprendimiento en marzo de este año.

A solo seis meses de la presentación de Flower Power en el festival Degusto, Peyre pasó a recibir este lunes el mayor premio de los EmprendO tras llevarse el 25% de los votos entre los diez emprendedores finalistas. "Agradezco por el cambio de vida que me significó este emprendimiento" dijo la emprendedora emocionada hasta las lágrimas. "Lo que ha pasado en estos meses nunca lo imaginé ni lo esperé, entonces todo lo vivo como una gran sorpresa. (Recibir este premio) me inyecta de energía y fuerzas para seguir con el emprendimiento. Me reconecta con la gente al saber que les gustó la idea", contó el día después a Café y Negocios. Antes de ganar sentía que estar entre los diez era un "terrible premio".

Ese cambio en su estilo de vida fue lo que la impulsó a emprender. A Peyre le detectaron cáncer de mama en 2016, recibió varios tratamientos durante ese año y un tiempo después de regresar al trabajo la despidieron. En enero del 2018 tuvo una recaída y optó por hacer un cambio en su estilo de vida. “Me di cuenta de que tenía que enfocarme en lo que me gusta. Si tú le preguntas a mis hijas que es lo que le gusta a mamá, ellas te van a decir las flores. Y, sin embargo, algo que tuve siempre frente a mis ojos no lo vi hasta ahora”, contó a Café & Negocios en octubre. Flower Power, según cuenta, la ayuda a vivir el día a día más alegremente, sin siquiera pensar muy a largo plazo. "Me cambió el foco de todo lo que estaba viviendo", contó. El viernes se someterá a una cirugía, pero hasta ese mismo día estará ocupada preparando decenas de ramos y pasando por las casas para entregar flores.

La emprendedora detectó la necesidad de crear un delivery de flores cuando, antes de hacerse una cirugía, recorrió todo un barrio buscando un ramo que la acompañara en ese momento. El primer paso fue hacer una prueba piloto en el complejo donde vive junto a su esposo. Compró las flores, y a los cinco minutos las había vendido a todas a mujeres del barrio.

El siguiente paso fue conseguir la furgoneta. Se la compraron a un rochense -coterraneo de Peyre- que arregla vehículos antiguos.

La presentación en mayo llevó a que la invitaran a participar de otras ferias y a difundir su emprendimiento en el barrio.

El delivery se concentra en los barrios Malvín, Punta Gorda, Carrasco, aeropuerto, y algunos días llega hasta El Pinar. En general, Soraya solicita los pedidos con uno o dos días de anticipación para poder armar ramos personalizados para cada cliente y ocasión. Trabaja tanto con flores locales como importadas que compra a productores nacionales y viveros mayoristas.

Soraya Peyre define a Flower Power como un emprendimiento familiar, que le permite compartir tiempo con sus hijas y su esposo mientras trabaja en lo que le gusta.“Mis nenas de 3 y 5 años van al jardín de mañana y de tarde colaboran conmigo, nos divertimos juntas. Juan me apoya generalmente los fines de semana y a veces salimos los cuatro a juntar follaje para los ramos. Estamos enfocados en disfrutarnos haciendo una tarea en conjunto”, comentaba en octubre.