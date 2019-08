La “escapada” a Buenos Aires otra vez en la mira de los viajeros uruguayos

Argentina devaluó fuerte y el dólar se mueve entre 57 y 60 pesos argentinos en la vecina orilla. Así, en cuestión de pocas horas “la escapada” a Buenos Aires es un plan que ganó en atractivo para los consumidores uruguayos.

Al otro lado del charco dan por descontado un nuevo repunte inflacionario para los próximos meses, agravada por la falta de anuncios de medidas que puedan frenar el traslado del aumento del dólar a los precios.

En varios rubros comerciales ya se comenzó con el remarque de precios a medida que se reciben las nuevas listas de los proveedores, y en otros casos se aguarda a que la alta volatilidad se aplaque para tomar decisiones. La firma Chevrolet, por ejemplo, remarcó este martes sus precios un 23% como consecuencia de la devaluación que procesó la vecina orilla tras las elecciones del pasado domingo.

De todas formas, para los uruguayos no deja de ser una buena ocasión para pasear, disfrutar de la gastronomía, buscar precios, hacer compras e incluso quedarse unos días aprovechando el tipo de cambio favorable.

Una de las primeras cosas que conviene saber antes de viajar es dónde comprar los pesos argentinos. El siguiente ejemplo plantea tres escenarios con 5.000 pesos uruguayos y las cotizaciones de este martes.

Si se llevan los dólares desde Uruguay (US$ 136) y se cambian en las ventanillas de los cambios oficiales se obtendrán alrededor de $ 7.200 pesos argentinos. En cambio, si se adquiere la moneda del vecino país directamente en Uruguay llevará unos 7.140 pesos argentinos. Si prefiere llevar pesos uruguayos para cambiar en Buenos Aires obtendrá unos 7.000 pesos argentinos.

La primera opción (llevar dólares desde Uruguay) sería la mejor alternativa para viajar al otro lado del charco, aunque es conveniente hacer las cuentas y consultar antes de viajar. Son días de mucha incertidumbre y especulación, que se refleja en las pantallas de los cambios constantemente.

Otro clásico al que los uruguayos recurren son las “cuevas” porque se suele conseguir un mejor cambio. En esta oportunidad vale saber que varias de ellas no están funcionando por estos días. La gran volatilidad hizo que el circuito informal suspendiera sus operaciones y decretaran feriado cambiario de dólar blue, según informó el diario este martes El Cronista.

Viaje y estadía

El plan puede ser ir por el día o quedarse por más horas en la capital porteña. En ese caso la oferta de paquetes con alojamiento es amplia.

Por ejemplo, este mes la empresa Buquebus Turismo ofrece un paquete a Buenos Aires con alojamiento en Hotel Boca y piscina a precio promocional de US$ 195 por persona en base doble. Incluye dos noches de hotel y pasaje en buque vía Colonia. Otra opción con alojamiento de una noche con desayuno en Hotel City y pasaje en buque vía Colonia se vende a US$ 140 en base doble, según información de su página web

En tanto, la agencia Abtour ofrece un paquete por cuatro días a Buenos Aires desde US$ 186 en base doble. Incluye pasaje en buque Colonia Express vía Colonia y tres noches de alojamiento. Otra alternativa llamada Buenos Aires Express se comercializa a US$ 106 por persona en base doble para agosto. En este caso son dos noches de alojamiento y el traslado desde el puerto de Buenos Aires a hotel céntrico.

Si prefiere el viaje en avión, el puente aéreo entre Montevideo y Aeroparque se comercializa a unos US$ 200 en el caso de Amaszonas, según promociona la compañía en su página web. En Aerolíneas Argentinas el precio es de unos US$ 330 con tasas e impuestos incluidos.

Argentina es el destino por excelencia por los uruguayos a la hora de viajar al exterior, muchas veces alentado por el turismo shopping que favorece el consumo al otro lado del Río de la Plata. De acuerdo a los datos oficiales, durante el último trimestre del año pasado unos 389 mil viajeros uruguayos visitaron ese país con una participación del 74% de las salidas al exterior. El gasto total en dólares corrientes fue de US$ 120 millones, con una media diaria de US$ 77,6, superando incluso a destinos de playa como Brasil que cerró con US$ 68,5 de promedio diario.

Otros beneficios

Hay también beneficios impositivos que se pueden aprovechar. Los turistas extranjeros tienen devolución del IVA (21%) por servicios de alojamiento. El reintegro aplica para los visitantes que abonan con una tarjeta de crédito internacional o a través de una transferencia bancaria de un banco extranjero. El trámite aplica para quienes puedan validar su condición de ciudadanos extranjeros con su pasaporte.

Además, también se puede pedir el reintegro del IVA en las compras de bienes de producción nacional iguales o superiores a 70 pesos argentinos hechas en el país en los comercios adheridos al sistema Tax Free. Para ello cuando se compra se debe pedir el formulario de reintegro. Luego al salir del país, en cualquier oficina de la aduana argentina (en aeropuertos, puertos fluviales o puestos de frontera), se debe mostrar las facturas junto con las compras y el pasaporte, y hacer sellar los formularios de reintegro recibidos. El cobro del reembolso del impuesto puede ser en efectivo, por tarjeta de crédito o cheque bancario, según el sitio web del gobierno de Buenos Aires.