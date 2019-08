Tras la turbulencia argentina, el dólar cerró estable sin ventas al contado del BCU

Tras la suba diaria de 1,58% que experimentó el lunes en medio de la turbulencia argentina y de ventas millonarias de dólares del Banco Central (BCU) para contener el avance del billete verde, el tipo de cambio se estabilizó este martes en la plaza cambiaria local. El dólar mayorista cerró en promedio a $ 35,878, apenas con un descenso de 0,06% respecto al lunes, mientras que la última operación a través de Bevsa se negoció a $ 35,89 (+0,1% por encima del lunes).

El monto operado esta jornada fue de US$ 29,2 millones, en línea con lo habitual, y muy lejos de los US$ 112 millones del lunes cuando Argentina proceso una fuerte devaluación de su moneda. El BCU no intervino en el spot (al contado) como lo hizo el día previo con ventas por US$ 74 millones, pero sí a futuro por US$ 13 millones. En este caso, pactó tres contratos a futuro: uno por US$ 3 millones en setiembre, otro por US$ 2 millones en octubre y otro igual en noviembre. A su vez, cerró dos contratos forward por US$ 4 millones con vencimiento en setiembre por US$ 4 millones y otro por US$ 2 millones para octubre.

En la pizarra al público del BROU, la moneda avanzó cuatro centésimos respecto a su cotización de apertura y cerró en $ 35,14 para la compra y $ 36,65 para la venta. En los cambios privados, la punta vendedora se ofrecía al público entre 10 y 15 centésimos por encima de la referencia del banco oficial.

Luego de cerrar con una caída de 2,4% en julio, el dólar recobró impulso en agosto y acumula una apreciación de 4,6% frente al peso uruguayo en los primeros 13 días. A su vez, en el año la moneda se encuentra 10,8% por encima de la última operación de 2018.

En los vecinos el comportamiento del dólar fue opuesto. Mientras en Argentina el peso argentino volvió a perder pie frente al dólar, aunque menos que el lunes, en Brasil el dólar cayó 0,5% y se negociaba al cierre de la jornada a 3,96 unidades por billete verde.

Tregua comercial trajo calma

El oro cayó hasta un 2% este martes, revirtiendo su avance a máximos de seis años de más temprano, después de que Estados Unidos dijo que retrasaba la imposición de aranceles en ciertos productos chinos y debido a noticias de que ambos países acordaron continuar las conversaciones comerciales.

La Oficina del Representante Comercial (USTR) de Estados Unidos dijo que el gobierno postergó la imposición de un arancel de 10% a las importaciones sobre laptops, teléfonos móviles, consolas de videojuegos y un amplio rango de otros productos hechos en China que debía comenzar a regir el 1° de septiembre.

Tras las noticias, Wall Street revirtió su tendencia y subió, mientras que el dólar cotizó al alza y recibió un mayor impulso de las noticias de que ambos países acordaron realizar conversaciones telefónicas sobre comercio en dos semanas.

El oro alcanzó más temprano un máximo de más de seis años debido a los disturbios en Hong Kong y el desplome del peso argentino.

El foco del mercado ahora pasa a ser el simposio anual de la Reserva Federal de la próxima semana para buscar pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés. Operadores ven una probabilidad de 86,2% de un recorte de 25 puntos básicos en el costo del crédito en la reunión del banco en septiembre.

Entre otros metales preciosos, la plata cayó un 0,6% a 16,96 dólares la onza. En tanto, el platino avanzó un 0,2% a 853,81 dólares y el paladio ganó un 1,9% a 1.454,03 dólares.

Con Reuters