El geólogo estadounidense Casey Luskin, Director Asociado del Center for Science and Culture, publicó en 2022 una serie de seis artículos sobre la evolución humana según el registro fósil, a la luz de la literatura técnica más reciente1. Dicha serie contiene 155 notas con referencias a libros o artículos científicos. Resumiré y comentaré los artículos de Luskin, porque creo que dan una buena idea del estado actual de la cuestión.

Los darwinistas, que aún predominan en el ámbito científico, aseguran al público que la evidencia fósil de la evolución darwinista de la especie humana a partir de criaturas simiescas es indiscutible. Incluso suelen decir que la evolución humana está atestiguada por la serie de fósiles más completa de la clase de los mamíferos, sin brechas, o sea sin faltas de fósiles de transición.

Sin embargo, según la literatura técnica, la evidencia fósil disponible sobre esa evolución es muy limitada y muestra una dramática discontinuidad entre las formas simiescas y las formas humanoides. En contra de las expectativas darwinistas, los fósiles humanoides aparecen abruptamente, sin precursores evolutivos claros. El registro fósil no demuestra que los humanos evolucionaron a partir de ancestros simiescos.

La narración estándar de la evolución humana, presentada en innumerables libros de texto, artículos de prensa y documentales, afirma sin dudar la existencia de una línea directa que, a partir de los primeros homínidos, y pasando por los australopitecos, llega primero al género Homo y finalmente a la especie Homo sapiens2. Empero, esta cadena evolutiva no está bien fundada en la escasa evidencia fósil disponible.

La paleoantropología es una disciplina muy difícil debido al carácter muy fragmentario e inconexo de los datos en los que se basa, que no permiten sacar conclusiones definitivas sobre la morfología, la conducta y las relaciones de nuestros posibles ancestros. La mayoría de los fósiles de homínidos conocidos son trozos de unos pocos huesos. Las reconstrucciones de homínidos por medio de imágenes artísticas son muy subjetivas. A menudo se subestiman las habilidades intelectuales de los humanos prehistóricos (como los neandertales3, que tienen muy mala prensa) y se sobreestiman las de los simios homínidos. Las discrepancias profundas e incluso acaloradas entre paleo-antropólogos son moneda corriente.

Richard Lewontin (1929-2021), un eminente biólogo de Harvard, sostuvo que: “pese a las afirmaciones excitadas y optimistas hechas por algunos paleontólogos, ninguna especie fósil de homínidos puede ser establecida como nuestro ancestro directo”. Por su parte, el paleontólogo británico Henry Gee, editor de la prestigiosa revista Nature, admite que “la evidencia fósil de la historia evolutiva humana es fragmentaria y está abierta a varias interpretaciones”.

La secuencia evolutiva de la mayoría de los linajes de homínidos sigue siendo desconocida. Se han propuesto muchas teorías sobre los primeros homínidos y su supuesta relación ancestral con los humanos. Examinadas más atentamente, tras el entusiasmo inicial, cada una de esas teorías ha manifestado graves deficiencias. Al final, siempre resulta que los presuntos descubrimientos de eslabones perdidos no son más que hipótesis imaginativas a partir de unos pocos huesos que muchas veces están en mal estado.

Australopithecus es un género de homínidos simiescos extintos que vivió en África desde hace unos 4,5 hasta hace unos 1,2 millones de años. Los restos de australopitecos son más numerosos que los de los primeros homínidos, por lo que se conoce mejor su morfología. Empero, las controversias sobre los australopitecos abundan: ¿Cuál fue su origen? ¿Caminaban erguidos? ¿Son ancestros del género Homo? ¿Cuál de las varias especies de australopitecos es la más cercana al género Homo? Muchos estudios confirman que los australopitecos tenían grandes diferencias con los humanos y mayores similitudes con los grandes simios (gorilas, orangutanes, etc.).

El género Homo apareció abruptamente en el registro fósil hace algo más de dos millones de años. Con el Homo erectus (surgido hace 1,8 millones de años) aparecen características nuevas y únicas; por ejemplo, un gran cerebro. No se han encontrado las especies de transición entre los australopitecos y el género Homo. Por razones morfológicas y cronológicas, todos los candidatos (Homo habilis, Homo naledi, Australopithecus sediba, etc.) han sido descartados como posibles eslabones intermedios. A diferencia de los australopitecos, muy distintos de nosotros, los principales integrantes del género Homo (erectus, neanderthalensis, sapiens) fueron muy similares entre sí: probablemente constituyeran una sola especie. Si hoy nos cruzáramos en la calle con un neandertal vestido apropiadamente, quizás no lo notaríamos.

En resumen, según nuestro actual nivel de conocimientos científicos, el origen evolutivo del ser humano a partir de primates no está descartado, pero sigue siendo una hipótesis, no un hecho comprobado científicamente.

Agrego una reflexión final. Aunque ese origen estuviera comprobado, no hay motivos válidos para creer que esa evolución ocurrió gracias al mecanismo darwinista (mutaciones genéticas aleatorias y selección natural) ni mucho menos según la visión naturalista: una evolución “ciega”, no diseñada ni guiada por inteligencia alguna. La razón principal de esto es que el ser humano es algo radicalmente nuevo en la Tierra: un ser racional, con autoconciencia, conciencia moral, libre albedrío, capacidad de abstracción, conocimiento intelectual y razonamiento. La racionalidad no puede provenir de animales irracionales, porque nadie puede dar lo que no tiene.