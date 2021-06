La explosiva valorización de dLocal: ya vale más del 25% del PIB de Uruguay

La empresa fintech uruguaya dLocal, que brinda soluciones de pago en línea a nivel mundial, subió sus acciones en la Bolsa de Nueva York (Nasdaq) a US$ 51,5, lo que significa un crecimiento de casi un 150% en menos de un mes. A su vez, la valoración de la empresa superó los US$ 15.000 millones, una cifra que equivale al 28% del PIB de Uruguay al año 2020 (casi US$ 54.000 millones).

Al cierre de este lunes, la empresa alcanzó un precio por acción de US$ 51,50, que representó una ganancia de US$ 3,70 (7,44 %) para el día.

Desde su apertura en bolsa el 3 de junio, @dLocalPayments subió casi 150% en menos de un mes, desde US$ 21 a 51,5: la valorización de la empresa superó los US$ 15 mil millones. https://t.co/s42I8sQxkk pic.twitter.com/Hk4ToCuk5w — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) June 28, 2021

Según el medio especializado en finanzas Seeking Alpha, en total, dLocal había crecido hasta el miércoles pasado un 114,6% desde su precio de salida a bolsa a principios de junio, pasando de US$ 21 por acción a US$ 45. Ahora, con esta llegada a US$ 51,5, alcanzó casi un 150% y las ganancias le dan al unicornio uruguayo una capitalización de mercado de más de US$ 15.000 millones.

dLocal se transformó en setiembre del año pasado en el primer unicornio uruguayo al ser valorada en más de US$ 1.200 millones y a comienzos de abril de este año, la tecnológica aumentó su valoración en US$ 5.000 millones luego de recaudar US$ 150 millones en una ronda de inversión, que estuvo liderada por Alkeon Capital.

La plataforma, fundada por Sergio Fogel y Andrés Bzurovski, presentó a mediados de junio un acuerdo con Amazon el cual permite que por primera vez los comerciantes extranjeros puedan vender sus productos en Brasil. Este acuerdo implica cambios para la empresa, porque pasaron de ser un proveedor de soluciones de pago, a desarrollar una integración de soluciones de mercado.