Galperin: las claves del éxito de Mercado Libre y por qué se despierta a las 5 am

El empresario argentino y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, expresó que para alcanzar el éxito como emprendedor se debe tener pasión, saber mirar a largo plazo y armar buenos equipos de trabajo. También confesó que sus momentos de mayor inspiración son a las 5 am o cuando hace deportes.

En una entrevista en el encuentro Experiencia Endeavor Latam, Galperin habló de sus fracasos, de su desarrollo profesional y dio algunas claves a los emprendedores para que sigan su pasión y construyan un negocio con éxito.

Según datos de Forbes, Galperin tiene una fortuna de US$ 6.300 millones y, de acuerdo a la clasificación de la revista, es un millonario que se hizo "a sí mismo", es decir, amasó su fortuna desde abajo.

Una de las principales cuestiones que llevó a la cima a Galperin es tener en claro el propósito de su compañía.

"Yo veo ahora, en el mundo de las criptos, la mayoría piensa que están locos. Es un grupo chico que está totalmente convencido de que eso va a cambiar el mundo. Bueno, esos éramos nosotros también en el 99", comparó.

Por otro lado, incitó a los emprendedores a tener pasión porque, según el empresario, "cuando un emprendedor no tiene pasión típicamente viene aparejado con que lo que le interesa es el negocio y eso es muy difícil que, en el largo plazo, funcione".

"Yo creo que es tan difícil emprender, requiere tanto esfuerzo que es fundamental ver en un emprendedor la pasión que está de la mano del enamoramiento con su idea, o su producto o su equipo", agregó Galperin.

En esta línea, el empresario argentino le habló directamente a los emprendedores y les dijo que "implica tomar riesgos". Por tanto, deben prepararse para adaptarse al cambio drástico en situaciones difíciles.

"Hay gente que se siente cómoda con el riesgo y hay otra gente que no. Si uno no se siente tan cómodo con el riesgo, mejor saber que de golpe van a estar más cómodos trabajando en una gran empresa que en un nuevo emprendimiento. Los nuevos emprendimientos son más riesgosos, tienen muchas más posibilidades de fracasar y esa adrenalina diaria a alguna gente le encanta y a otra gente no", dijo Galperin.

Marcos Galperin

¿Cuál es la receta del éxito de Marcos Galperin? Galperin dice que el éxito no se mide en valores monetarios sino que se debe tener en cuenta el impacto social y los cambios positivos que generó la empresa en una sociedad. "Creo que al final del día hay que sentirse que uno es útil y que ha hecho algo positivo, algo valioso. Me parece que es muy importante darse cuenta lo antes posible que la felicidad es seguir disfrutando el camino, que el objetivo final, al final del día, no cambia mucho. Que es importante ir disfrutando el camino, lo que uno hace y cómo lo hace, creo que eso es fundamental", expresó. Además, incitó a los emprendedores a mirar a largo plazo ya que lo considera "fundamental" a la hora de hacer negocios. "Creo que tener la capacidad de mirar a largo plazo también es fundamental, porque es muy difícil que haya un éxito de un día para el otro o rápidamente", apuntó el empresario. Leé también Argentina cayó a la última y cuarta división de los mercados mundiales, según índice global En varias ocasiones insistió también sobre la importancia de armar buenos equipos para trabajar en la empresa. En su última entrevista junto a Endeavor, Galperin remarcó nuevamente la importancia de contratar un buen equipo para acelerar el crecimiento de una compañía.

"Eso de que la gente buena trae gente buena y de que la gente mediocre trae gente mala es porque la gente buena no tiene miedo de que le saquen el puesto. A la gente buena le gusta rodearse de gente interesante. Entonces, la gente buena trae gente muy buena y viceversa", reflexionó Galperin.

"Es muy importante, cuando uno está empezando, que esas primeras contrataciones sean con gente realmente buena", explicó el fundador y agregó: "Es mucho más divertido hacer esto con gente con la cual uno se lleva bien y se divierte. Además, gente que lo complemente, es decir, equipos diversos que aportan distintas miradas que complementen a uno".

Compras en línea

Los fracasos y cómo salir adelante

En 1999, Galperin volvió a la Argentina luego de haber finalizado su MBA y comenzó su carrera como emprendedor.

Junto a sus socios y en un garaje del barrio porteño de Saavedra, desarrollaron la primera versión del sitio Mercado Libre.

Mercado Libre hace 22 años era solo una página de subastas y nació gracias a una convicción: los cuatro emprendedores creían que internet "iba a cambiar el mundo". Esta visión los impulsó a generar avances y, años más tarde, lograron democratizar el comercio a través de la tecnología.

Sin embargo, la empresa dio pérdida durante los primeros ocho años. Los inicios de Mercado Libre fueron muy complicados: por ejemplo, en 2001, con la burbuja de las .com, la empresa estuvo muy cerca de cerrar sus puertas y recién en 2007 fue rentable.

La semana pasada, Galperin, contó cómo enfrentó los balances negativos de Mercado Libre cuando comenzó su carrera como emprendedor.

"Me ha pasado de pasarla muy mal. Hubo épocas, sobre todo en los inicios, donde yo me acuerdo que no quería salir de la cama. Sonaba el despertador a la mañana y decía: 'no, no quiero salir de la cama porque tengo que enfrentar a todos mis empleados y... la empresa se va a fundir, no va a funcionar, no tenemos plata para pagar los sueldos, toda esta gente que dejó sus trabajos o que creyó en mí y en mi idea. Esto ahora no va a funcionar'", recordó Galperin sobre su experiencia.

"Era una angustia muy, muy profunda. No era depresión, pero era una angustia muy fuerte. Y creo que muchos emprendedores pasamos por eso, la angustia de haber arriesgado todo por algo que uno cree que va a fracasar. En mi caso, por suerte, no fracasó, otras veces, sí fracasa", agregó.

Por otro lado, Galperin confesó que había personas de su entorno que disfrutaban cada uno de sus fracasos y debió aprender a ignorarlos para seguir adelante.

"Habla de la mediocridad de uno de disfrutar del fracaso ajeno y creo que, como sociedad, cuanto más valoremos el fracaso, siempre que sea fracaso de gente que dio todo por una idea, no fracaso de gente que intentó hacer las cosas mal, estamos hablando de gente que estuvo haciendo las cosas bien. Creo que tolerar eso va a generar que haya más emprendedores y, cuanto más emprendedores tengamos, mejor será para América latina", sostuvo.

Mercado Libre

¿Cómo consigue inspirarse Galperin?

Galperin contó que tiene una pequeña libreta al lado de su cama en su mesa de luz. Cuando se le ocurre una buena idea, la anota inmediatamente. Pero el dato curioso es que el empresario argentino solo se inspira cuando está medio dormido y medio despierto.

"Yo cuando mejor pienso y cuando se me ocurren la mayoría de las cosas es tipo cinco de la mañana cuando estoy ahí medio dormido, medio despierto, a punto tal que me puse un anotador siempre al lado de mi cama en mi mesa de luz. Se ve que ahí es cuando a mi cerebro se le ocurren las mejores ideas o las soluciones a los problemas. También, muchas veces cuando estoy haciendo ejercicio. Me libero y pienso mejor", contó.

Por otro lado, aseguró que la innovación de Mercado Libre está a cargo del equipo de la compañía y lo consideró un "proceso colectivo donde no se prioriza a quién trajo la idea sino que se prioriza la idea y la ejecución".

Esta estrategia tiene una lógica: según Galperin, esta manera incentiva a las personas a tomar riesgos. "Si la idea termina siendo mala, no le apuntamos el dedo al que trajo esa idea. Y, si esa idea termina siendo buena, tampoco glorificamos a quien la trajo, porque, al final del día, es la ejecución de la idea la que termina siendo importante", concluyó.

