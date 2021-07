La exportaciones de bienes crecieron 32% en el semestre y superaron los niveles prepandemia

En junio, las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas se ubicaron en US$ 1.071 millones, pautando un incremento de 43% en términos interanuales, según informó Uruguay XXI. El aumento de las ventas al exterior de carne bovina tuvo una fuerte incidencia en la variación mensual. También crecieron las exportaciones de soja, celulosa, madera, subproductos cárnicos y concentrado de bebidas. El arroz y la energía eléctrica tuvieron incidencia negativa en la variación mensual.

En tanto, en el primer semestre de 2021, las exportaciones totalizaron US$ 5.054 millones, registrando un aumento de 32%respecto a lo exportado en el primer semestre de 2020. Esa cifra también implicó un incremento fuerte (11%) frente a los niveles exportados prepandemia registradas en el primer semestre de 2019. El dinamismo de las exportaciones por el empuje del agro fue uno de los indicadores que el gobierno manejó como argumento para dejar sin cambios su previsión de un crecimiento de 3,5% para la economía uruguaya este año, casi 1 punto por encima de lo que están proyectando los analistas privados.

La carne bovina y madera fueron los productos con mayor impulso en el comercio exterior en el período enero-junio y también se vieron sensibles incrementos de las ventas de soja, en un marco de repunte de los precios de exportación (y pese a la retracción en los volúmenes cosechados). Luego de un aumento de la demanda externa en 2020, las exportaciones de arroz muestran una incidencia negativa en la variación de lo que va del año.

En junio ventas el exterior superaron los US$ 1.000 millones.

El dato mensual y destinos

Tras el sensible aumento registrado en mayo, en junio de 2021 las solicitudes de exportación continuaron recuperándose frente a 2020, año fuertemente afectado por la pandemia provocada por el covid-19. El crecimiento de junio se dio gracias a la mayoría de los principales productos de exportación: carne bovina, soja, celulosa, madera, concentrado de bebidas y subproductos cárnicos. Por su parte, el arroz incidió negativamente en la variación mensual.

En tanto, energía eléctrica (en un marco de menores ventas a Argentina), malta y trigo, también mostraron descensos en la comparación mensual interanual. En este contexto, el impulso de las exportaciones en el acumulado del año viene liderado por la carne bovina, madera y soja, según el informe de Uruguay XXI.

La carne bovina lideró el ranking de junio.

La carne bovina fue el principal producto de exportación y mostró un fuerte aumento en el mes de junio. En particular, las ventas se ubicaron en US$ 215 millones, creciendo 56% en la comparación interanual. En tanto, la celulosa continuó recuperándose y se ubicó como el segundo producto en el ranking de exportaciones de junio. En concreto se registraron venta por US$ 155 millones, pautando una suba de 54% frente a junio de 2020. Finalmente, las solicitudes de exportación de soja se ubicaron en US$ 135 millones en junio, guarismo 50% superior al mismo mes de 2020.

China es el responsable del 30% de las compras.

En el primer semestre de 2021, China se ubicó como el principal destino de exportación con 30% del total. Las ventas hacia el país asiático mostraron un incremento interanual de 66% en enero-junio y totalizaron US$ 1.095 millones. En tanto, las exportaciones a Brasil –segundo destino de exportación- crecieron 75% interanual en el primer semestre de 2021, al ubicarse en US$ 649 millones.

En tanto, las colocaciones de bienes a la Unión Europea se ubicaron en US$ 378 millones en el primer semestre de 2021, con una suba del 29% frente a igual lapso de 2020. Mientras que EEUU se situó como cuarto destino de exportación en enero-junio. Las ventas hacia allí presentaron un aumento algo más acotado, de 7% interanual, al totalizar US$ 294 millones.