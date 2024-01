En el año de la sequía, ocho de los 10 rubros más exportados fueron agroindustriales

Los ingresos por exportaciones de carnes (considerando las de todas las especies) cayeron 18,2% durante 2023 tras el récord registrado en 2022, alcanzando esta vez los US$ 2.619 millones, con el habitual protagonismo principal para las carnes vacunas que explican el 79% del monto total, con base eso en datos actualizados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Pese a la baja, nuevamente la carne vacuna fue el principal generador de divisas para Uruguay, liderando el ranking con US$ 2.081 millones, dejando en los escalones dos y tres del podio a la celulosa (US$ 2.019 millones) y a los lácteos (US$ 818 millones), en ese caso con base en datos informados por Uruguay XXI.

En total, durante 2023 las exportaciones de bienes significaron negocios por US$ 11.518 millones (13% menos que el récord de 2022).

Los ingresos por exportaciones de carne vacuna comparando 2023 con 2022 descendieron 19%, los de la celulosa aumentaron 7% y los de los lácteos cayeron 7%.

Además de lo señalado para carne vacuna, celulosa y lácteos, la soja –en los años anteriores siempre estuvo en el podio– fue un rubro especialmente afectado por la sequía y cayó al octavo puesto con US$ 414 millones.

El podio del año anterior

En 2022 los ingresos por carne vacuna fueron de US$ 2.557 millones y los de soja treparon a US$ 1.922 millones y fueron los rubros uno y dos, completando el podio la celulosa con US$ 1.818 millones.

Por encima de la soja en 2023 se ubicaron otros rubros de la agroindustria: arroz, en un destacado quinto puesto con US$ 616 millones; subproductos cárnicos, en el sexto sitio con US$ 477 millones; y madera y productos de madera en el séptimo escalón con US$ 456 millones.

La malta cierra la lista de los 10 rubros principales con US$ 355 millones.

Los sitios cuatro (concentrado de bebidas con US$ 678 millones) y nueve (vehículos con US$ 370 millones) son los rubros no agropecuarios incluidos en la lista de los 10 que más divisas generaron por exportaciones de bienes.

Soja y ganado en pie

Finalmente, así como la soja destacó por su incidencia negativa en las colocaciones externas y consecuentes ingresos, la otra cara de la moneda la protagonizó la exportación de ganado en pie, triplicando las exportaciones de 2022, avanzando de US$ 76 a US$ 245 millones (ascendió al puesto 12°), con una incidencia positiva relevante, como fue también el caso de la celulosa que, por poco, no desplazó a la carne bovina del liderazgo.

Carga de vacunos en el puerto de Montevideo.

China, mercado líder

Durante el año que acaba de concluir, China siguió siendo el primer destino de exportación, a pesar de que las colocaciones hacia ese mercado disminuyeron 33%. Las exportaciones hacia ese destino asiático alcanzaron los US$ 2.510 millones (22% del total).

La disminución se explicó por las menores ventas de soja, que cayeron 76%, y las de carne bovina que disminuyeron 32%.

Por el contrario, las exportaciones de celulosa crecieron 47% en el último año y se posicionaron como el segundo producto de exportación, desplazando a la soja, quedando por debajo solo de la carne vacuna.

Globalmente, considerando la totalidad de los rubro, Brasil fue el segundo destino de exportación (19%), seguido por la Unión Europea (16%), Estados Unidos (8%) y Argentina (5%), en ese orden.