La familia británica le declaró la guerra a la BBC por un documental sobre los príncipes

La familia real británica se puso en pie de guerra con la Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) por la emisión de un documental que explora la relación de los príncipes Harry y William con la prensa a lo largo de los años.

Los príncipes y la prensa (The Princes and the Press) es un documental que la cadena emitirá en dos episodios y pretende retratar desde "la reacción positiva de los medios ante el surgimiento de una nueva generación de miembros de la realeza" y las actividades ilegales en las que participaron algunos periódicos a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 para acercarse a la familia real, hasta la renuncia de Harry y Meghan de sus cargos reales tras el nacimiento de su primer hijo. Además, según indica la BBC, abordará el "impacto que las experiencias de la princesa Diana con la prensa y las emisoras tuvieron en sus hijos".

Según informó el medio británico Daily Mail, la reina está "molesta" porque el documental se emitió sin que la familia real pudiera verlo antes de su estreno mundial y se habría puesto de acuerdo con su hijo Carlos y su nieto William para "boicotear" a la cadena de noticias.

El periódico señala que fuentes del palacio creen que el documental retrataría cómo los príncipes William y Harry habrían utilizado a los medios el uno contra el otro, filtrando datos o plantando información falsa, durante el tiempo que duró el enfrentamiento de los hermanos tras la salida del menor.

"Las residencias (Buckingham, Clarence House y Kensington) están unidas en la idea de que no es justo. Nadie dentro del Palacio lo ha visto". Que los miembros de mayor rango de la familia real se unan para expresar su desagrado hacia la BBC es un hecho sumamente inusual.

El medio británico consigna que hubo varias reuniones entre representantes del príncipe William y la BBC, pero de todas formas la cadena se negó a mostrarles el programa antes de su estreno. Ahora, a menos que la BBC les permita replicar la información que surja del documental, los miembros del palacio dejarán de "cooperar" con la cadena en futuros proyectos.

Amol Rajan realizó más de 80 horas de entrevistas para el documental. “El programa trata de cómo se hace periodismo con la realeza y presenta una variedad de periodistas de la industria de la radiodifusión y la prensa”, señaló un vocero de BBC al Daily Mail. Rajan, además, es un periodista de la BBC que se ha declarado abiertamente republicano y que ha catalogado a la monarquía de “absurda”.

Pero no es la primera vez que un documental genera "molestias" por intentar retratar las expresiones públicas de la disputa privada entre los hermanos. El Daily Mail también indica que en julio la película Harry and William: What Went Wrong? de ITV debió eliminar una escena antes de su estreno en la que Omid Scobie, un biógrafo de la realeza, declaró que el príncipe William había plantado en la prensa historias sobre la lucha de Harry con su salud mental.

En tanto, representantes de Cambridge y Sussex han negado en repetidas ocasiones que los hermanos filtraran información a la prensa sobre el otro para perjudicarlo.