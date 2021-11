La Fed reducirá su programa de compra de bonos a fines de noviembre

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió dar el primer paso para retirar la masiva ayuda que está proporcionando a la economía. Tal como lo había anticipado el mercado, el banco central norteamericano anunció que comenzará a reducir el ritmo de su programa de compra de US$ 120 mil millones mensuales a fines de noviembre.

Así lo anunció el Comité Central de Mercado Abierto (FOMC) al concluir hoy miércoles su reunión ordinaria, en la cual también se definió mantener la tasa de interés en un rango entre cero y 0,25%, donde se encuentra desde marzo del año pasado.

La decisión implica que cada mes se comprarán US$ 15 mil millones menos -US$ 10 mil millones en bonos del Tesoro y US$ 5 mil millones en valores respaldados por hipotecas-. Esto, gracias a que la mayor economía del mundo ha logrado un "progreso sustancial adicional" hacia sus objetivos de empleo máximo e inflación.

Desde el banco central de Estados Unidos volvieron a sostener que la alta inflación será "transitoria" y que, probablemente, no requerirá de una rápida subida de las tasas de interés.

Fuente: Diario Financiero-RIPE