"La filmación es muy fuerte": La embajada de Israel en Argentina proyectó un filme con las atrocidades de Hamas

La Embajada de Israel llevó a cabo una proyección exclusiva para representantes de los tres poderes del Estado y periodistas, mostrando un documental que retrata el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre pasado. Tras la proyección, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, expresó: "Cada uno que no condena esto, premia a Hamás".

El documental exhibió imágenes inéditas de la masacre perpetrada por Hamás, destacando la crudeza de los hechos que conmocionaron al mundo ese día. Las escenas incluyeron ejecuciones de civiles israelíes, toma de rehenes, golpes a los cadáveres y celebraciones de los asesinatos, captadas principalmente por filmaciones de celulares de miembros de Hamás y de las propias víctimas, así como cámaras de tránsito.

El coronel Amit Guy, agregado de Defensa de Israel, advirtió antes de la proyección: "La filmación es muy fuerte, cruda, no es fácil de ver. Se trata de los hechos de la fatídica mañana del 7 de octubre. No está editada, ni lleva traducción, son imágenes en crudo". En el documental de 43 minutos, se contabilizaron 138 asesinatos, representando menos del 10% de las muertes registradas en territorio israelí durante esa jornada.

El embajador Eyal Sela explicó: "Se realizó esto para que la comunidad internacional tenga conocimiento de esto, porque después se escucha que esto no sucedió, que (los miembros de Hamas) no entraron a las casas, que hubo un intercambio de balas con los israelíes. Esto es para demostrar que no fue así". Además, agregó: "Es la peor masacre contra judíos desde el Holocausto. Cada uno que no condena esto, premia a Hamas. Me duele ver cómo llevan los cadáveres, cómo festejan, cómo gritan 'Dios es grande'. Mucho odio".

Al ser consultado sobre las acciones para liberar a más de 200 rehenes, incluyendo 21 argentinos, el embajador no proporcionó detalles: "No tenemos la información". Tampoco ofreció detalles sobre la presencia de miembros de Hamás o Hezbollah en Argentina, respondiendo: "No puedo responder a esa pregunta".