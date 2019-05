La guerra comercial China- EEUU trae vientos “difíciles” para la región

La economía global se desacelera, pero todavía no es demasiado grave aunque los mercados financieros dan señales de preocupación. En paralelo la Reserva Federal se muestra proclive a mantener las tasas y probablemente a bajarlas en el mediano plazo. Hasta ahí parece un escenario positivo para esta parte del mundo.

Sin embargo, hay algunos “vientos difíciles” que asoman en el horizonte, en su mayoría asociados a las guerras comerciales y en particular al diferendo que mantienen Estados Unidos y China, dijo este miércoles el economista jefe de Citigroup para América Latina, Ernesto Revilla.

El experto alertó sobre las consecuencias reales que puede tener la disputa sobre el comercio global, aunque aclaró que el escenario central de todas sus proyecciones es que los dos gigantes llegarán tarde o temprano a un acuerdo que “traerá alivio”.

De todas formas, apunto a que es válido pensar en un mundo de tarifas más altas y menos comercio con consecuencias negativas para el crecimiento de los países emergentes. A modo de ejemplo, señaló que este año ya se observa un estancamiento del comercio y particularmente una contracción en el caso de los emergentes respecto a 2018, en parte asociado a la incertidumbre reinante.

Sobre el impacto de una guerra comercial con tarifas altas y mayores restricciones, Revilla apuntó a que este año la economía global perdería una décima de crecimiento y cuatro décimas en 2020. En el caso de Estados Unidos el impacto sería similar al de la economía global y algo mayor en China.

“China sería el perdedor más grande, pero en una guerra comercial no hay ganadores porque al final el pastel se hace más chico”, apuntó. El economista repasó que ya se observan impactos en la economía del país asiático y puso como ejemplo la baja en el precio de la soja por la caída de la demanda.

Consultado sobre una posible represalia de China más allá de los flujos comerciales, precisó que el gigante asiático tiene “enormes armas no convencionales” para utilizar. Una de ellas es la tenencia de bonos del tesoro estadounidense. Si decidiera deshacerse de manera masiva provocaría una caída de precios, lo que subiría notablemente la tasa de interés a la que se financia EEUU con consecuencias negativas para todo el mundo.

El país asiático es el principal tenedor de deuda estadounidense con bonos por valor de US$ 1,1 billones aproximadamente. Aunque los bonos del tesoro son una inversión segura, si el gobierno chino se ve bajo mucha presión, podría vender parte de los bonos que posee o parar de comprar nuevos.

“Si uno le debe US$ 10 mil a un banco tiene un problema muy grande, pero si uno le debe US$ 20 millones al banco, el banco es el que tiene el problema. Acá pasa lo mismo. Es tanta la deuda que ya no es problema de Estados Unidos o de China, es un problema global. (…) Esto refleja lo compleja que puede ser una guerra comercial que crezca hacia otros temas y se complique más allá de las tarifas”, afirmó Revilla durante la conferencia organizada por la Cámara de Comercio Uruguay Estados Unidos.

“La inversión de la curva de rendimientos en Estados Unidos es una señal poderosa, pero también da muchas señales falsas. (…) No vemos todavía una recesión en Estados Unidos”

Por otro lado, apuntó a que el 2019 se caracteriza por las divergencias que existen en la política, en la economía y en la posición del ciclo en que está cada uno de los países de la región.

Revilla valoró la diferenciación de la economía uruguaya respecto al vecindario y proyectó que el Producto Bruto Interno (PIB) se expandirá 1% este año, y se acelerará en 2020 y 2021. De todas formas, señaló algunos puntos que se deben atender. Entre ellos enumeró la caída de la inversión privada, la inflación por fuera del rango meta y el déficit fiscal, que según dijo, es “bastante factible” y “accesible” lograr una consolidación de alrededor de 1,5 puntos del PIB en el corto plazo. También apuntó a la volatilidad en las trayectorias económicas de Argentina y Brasil como los principales riesgos.