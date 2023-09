La guerra entre Guido y Silvia Suller escala con acusaciones de robos

Silvia Suller continuó este viernes revelando detalles sobre las supuestas maniobras que hizo su hermano Guido, junto a su otro hermano Marcelo, para apoderarse de bienes de sus padres, en una nueva escalada de la guerra mediática que mantienen desde hace tiempo.

Guido Süller respondió este jueves acusaciones de Silvia Suller en las que se le recriminó haber hecho maniobras para que sus padres firmaran poderes legales y así quedarse con sus bienes.

Silvia y Guido Suller

"Yo con mi familia estoy totalmente alejado. Mi familia se terminó cuando murieron mis padres. No me gustó cómo se portaron mis hermanos, así que me alejé", lanzó molesto por lo ocurrido. "Yo tengo tres hermanos. Me alejé y estoy tratando de hacer una nueva vida sin ellos", añadió el actor. En ese momento habló del vínculo nulo que actualmente tiene con su hermana Silvia Süller por estos hechos familiares. "Yo estaba para ella, no ella para mí. Todo tiene un límite. Cuando el vaso se llena y la gota rebalsa, ya no hay vuelta atrás. Uno no tiene la obligación de estar ayudando y siendo condescendiente, agachando la cabeza toda la vida", expresó.

Este viernes, en el programa "A la tarde" que se emite por América, Silvia fue entrevistada por el periodista Luis Ventura, a quien le dio más detalles sobre la pelea familiar.

"A la gente que está en la oscuridad le molesta la luz", dijo Silvia sobre su hermano Guido. "Guido le robó el poder a mi mamá y Marcelo era un ladrón de guante blanco. La familia que me tocó no tiene palabras", señaló al acusar a sus hermanos de robo de dinero.