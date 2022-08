Guido Süller fue denunciado por abuso sexual por su expareja

El actor y mediático argentino Guido Süller fue denunciado este martes por abuso sexual agravado por parte de su expareja, Federico Acosta.

Según el documento, al que tuvo acceso El Observador, el joven de 22 años presentó la denuncia penal en relación a hechos que sucedieron en 2017, cuando aún era menor de edad.

Acosta relata que cuando tenía 17 años estableció un vínculo con Süller a través de su cuenta de Instagram y concretaron un encuentro, para el que el artista lo habría pasado a buscar y llevado a su casa. En este contexto, el mediático le habría planteado la posibilidad de mantener relaciones sexuales a cambio de acceder a los medios de comunicación y el mundo del espectáculo. "Él se acercó y me empezó a acariciar diciéndome que él me podía ayudar, que aproveche la oportunidad ya que yo quería ser actor o cantante... hasta que me dijo que si quería triunfar debía acostarme con él", consta en la denuncia.

De acuerdo a la denuncia penal, a partir de 2018 ambos comienzan a mantener una relación "más estable" pero hace un mes terminó el vinculo con el actor. "Yo le dije que no quería más nada con él... nos separamos por un reclamo laboral que le hice".

Según consta en el documento, el denunciante declaró que trabajó para Süller durante unos meses en un emprendimiento gastronómico en su hogar. "Me trataba muy mal, me gritaba, me insultaba, denigraba, se quedaba con las propinas de los clientes", sostuvo.

"Hoy me presento a radicar esta denuncia ya que no aguanté más, si bien no había un sometimiento físico para tener sexo sí era psicológico, aparte tenía 17 años de edad en aquel momento", explicó Acosta.

La versión de Süller

El mediático negó las acusaciones al programa de espectáculos Argenzuela que conduce Jorge Rial en C5N. "Es una mentira absoluta. Me volvía loco para que salga con él y ahora para entrar en Gran Hermano. Yo no tengo tantos contactos como para hacerlo famoso", sostuvo.

Süller aseguró que fue todo "absolutamente consentido y consensuado" en su relación con Acosta. "El tiene 22 años. Yo sabía que, como le gusta mucho la noche y los excesos, me iba a abandonar en el laburo; y así fue. Un día faltó porque se fue a bailar", detalló. "La verdad que no lo puedo creer. Los padres son testigos de todo", agregó..