La historia de amor entre Griezmann y Uruguay continúa: “Me vi los partidos con una tensión tremenda”

El francés Antoine Griezmann ha dado repetidas muestras de su amor por Uruguay. Además de decir que se siente uruguayo, de andar con termo y mate para todos lados, de declararse hincha de Peñarol, hasta de aceptar una bandera de Uruguay durante la conferencia de prensa posterior a ser campeón del mundo y gritar "Uruguay nomá", ahora el delantero de Atlético Madrid reconoció que vio los dos primeros partios de Uruguay enteros y, como todo uruguayo, caliente por el bajo rendimiento.

“Me los vi enteros y con una tensión tremenda”, le dijo a ESPN en zona mixta tras la derrota 0-1 con Túnez, en un partido en el que metió un gol en la hora pero el VAR se lo anuló por offside.

Griezmann con la celeste, junto a Godín y Josema

También mostró su admiración por el trabajo de Diego Godín su excompañero y capitán en Atlético Madrid, para recuperarse de la lesión de rodilla que hasta último momento lo tuvo en duda para ser parte del Mundial de Qatar 2022.

“Me llenó de orgullo todo lo que ha hecho Diego para poder estar disponible. Lo vi en Madrid trabajando mucho, tenía mucho dolor en las rodillas y, al final, está ahí y eso me llena de orgullo”, dijo el delantero.

Griezmann con termo y mate

"Desde mis 18 años cuando empecé a jugar en el fútbol profesional (...) cada año tuve un uruguayo que me ayudó en los momentos difíciles. Siempre la sonrisa de un uruguayo me ayudó", dijo en 2018 cuando viajó a Uruguay al casamiento de Godín. que es, además, el padrino de su hija.

"Me dijeron (cosas en Francia) por no celebrar el gol contra Uruguay, pero son cosas que noto y no me lo pienso antes del partido sino que soy así. Tengo mucho aprecio a ese país, a esas personas que me ayudaron desde el principio y salió de mí", dijo tras ser campeón del mundo acerca del partido por cuartos de final del Mundial 2018.