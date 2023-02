La increíble historia de Matías Cóccaro con un rival en la Copa Argentina con una curiosa apuesta

Huracán goleó este miércoles 4-1 a Yupanqui por la Copa Argentina y clasificó a la segunda ronda del certamen.

Uno de los goles del ganador lo anotó el delantero uruguayo Matías Cóccaro, quien se ha transformado en los últimos años en el goleador del equipo.

El rival, es un club de la Divisional C argentina y que incluso hace 10 años, el canal de cable TyC Sports realizó un aviso publicitario en el que mostraba que era la institución con menos hinchas del fútbol de la vecina orilla.

Al término del partido, se conoció una curiosa apuesta que le hizo el zaguero de Yupanqui, Yamil Durán a Cóccaro.

"Fue una charla de partido y cuando terminó le dije. 'Mirá sé que están recaros los botines, no me los des, pero regalame algo'. Se copó y me dijo: ‘Quedate tranquilo, tomá’ y estoy recontento y me los regaló. Acá los pibes se los estaban probando (en el vestuario) y les dije: ‘Los alquilo, no los vendo porque los quiero’, explicó el futbolista de Yupanqui.

Y añadió: "Cuando fue a patear el penal fui y le dije que si lo hacía, que me los regalara".

Por su parte, el uruguayo también contó la anécdota y la apuesta: "Fue una anécdota graciosa en su momento. Espero que los disfrute, que pueda disfrutarlos de la mejor manera y sé que lo hizo feliz. Me quedo con eso".

Aquí se puede ver lo que dijeron ambos luego del partido:

