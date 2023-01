La insólita confesión de Ángel Di María del curioso momento en los festejos con la Copa y con Messi

Luego de que Argentina se consagrara campeón del Mundial Qatar 2022 a mediados de diciembre pasado, se llevaron a cabo los festejos de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni y sus familias en el centro y en el resto del campo de juego.

Ángel Di María y Lionel Messi levantaron la Copa del Mundo tras consagrarse campeones y en pleno festejo en el Estadio Lusail, vivieron un curioso momento cuando se mezclaron dos trofeos, como había informado Referí..

El futbolista que actualmente defiende a Juventus y anteriormente fue compañero de Messi en Paris Saint-Germain, conto detalles en una entrevista realizada por DAZN Italia.

"Había dos personas de la FIFA caminando detrás mío cuando tenía la copa y les pregunté por qué me seguían. Me dijeron que la que yo tenía era la original. Y cuando miro así, veo a Leo (Messi) que iba a 'cocochito' del Kun (Agüero), con la otra, la trucha. Era una que habían agarrado de ahí, no sé de dónde la habían sacado", confesó Di María entre sonrisas.

En la misma entrevista aparece Leandro Paredes, también campeón del mundo y de Juventus, quien aclaró lo que sucedió.

"Un amigo mío la agarró de la tribuna porque era igual, muy parecida y para hacerse la foto era muy difícil, ya que éramos 26 jugadores con la familia y para sacarse todos la foto con la original era muy difícil, entonces la agarramos para sacarnos todos la foto", dijo Paredes.

Aquí se puede ver el video: