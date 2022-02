La invasión rusa también dispara los precios de la soja, el trigo y el maíz

El inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania provocó una fuerte caída en las acciones y una disparada de las materias primas. Mientras se ven fuertes subas en el oro y en el petróleo, la soja, el trigo y el maíz muestran fuertes avances en el mercado y sus precios saltan a la zona de máximos históricos.

El precio de la soja aumentó 3% este jueves y se ubica en máximos históricos, con una suba de US$ 16,90 por tonelada, se situó en US$ 632,36 por tonelada, e incluso llegó a los US$ 645.

Por su parte, el trigo tuvo una suba de US$ 18,37 (+5,8%) y se ubicó en US$ 340,25 la tonelada en la Bolsa de Chicago.



El maíz también tuvo una valorización y, con un aumento de US$ 13,78, se ubicó en US$ 282,26 la tonelada.

¿Cómo le pega a Uruguay?

Esta suba de precios se da mientras Uruguay está en plena zafra de verano. Faltan aún algunas semanas para que las cosechas comiencen, pero el aumento en los valores se suma a la buena noticia de la recarga de agua que los cultivos tuvieron en los últimos días. La soja, por ejemplo, es el cultivo más extendido del área agrícola nacional y este año se acerca a 1 millón de hectáreas (ha) de siembra, según datos oficiales. Por su parte, el área de maíz de esta campaña agrícola 2021/22 es de unas 145 mil ha, una área muy similar al año anterior.

En el caso del trigo, la siembra de este cultivo de invierno recién comienza entre los meses de junio y julio en Uruguay.

Según consignó El Cronista, ante la confirmación de la invasión europea, los mercados globales están retrocediendo un 2% en promedio, sumado a que los principales commodities están reaccionando al alza, con los futuros del petróleo avanzando un 6,6% y el oro un 1,9%.

"Lo propio ocurre con el gas natural (5%) y el trigo, gracias a que tanto Rusia como Ucrania son grandes productores mundiales de estos productos, por lo que se espera que el conflicto genere una mayor limitación en su oferta global", dijeron analistas de Cohen.

Los precios del trigo suben debido a que Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Su enemigo, Ucrania también es un jugador importante en las exportaciones mundiales de trigo, ocupando el tercer lugar. En lo que respecta al maíz, Ucrania es el cuarto exportador mas importante del mundo.

Por lo tanto, el rally responde a que es posible que se vean afectadas las producciones y suministros de estos bienes. Ante una potencial menor cantidad de oferta de los granos, el mercado ajusta por precio y tiende a subir con fuerza.

Los combustibles afectados

Por otro lado, los precios de los combustibles también se han visto afectados por el ataque ruso. Europa depende del gas que le envía Rusia. A partir de la guerra y riesgos de menores suministros, las materias primas suben y se colocan en máximos históricos. Como respuesta al inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los precios del petróleo se dispararon y el crudo tocó su valor más alto en más de ocho años.

Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas, y los inversores temen que la crisis pueda interrumpir el suministro de energía, lo que a su vez se sumaría a la ya candente inflación mundial al consumidor. Rusia suministra aproximadamente el 40% del gas natural de la Unión Europea y cualquier amenaza a ese suministro podría hacer que los precios regionales suban aún más.

"Cualquier interrupción de las entregas rusas de gas y petróleo sería prácticamente imposible de compensar, especialmente para Europa", dijeron los estrategas de Commerzbank. "Aunque las existencias de gas europeas deberían durar hasta el final del invierno, la reposición necesaria para el próximo invierno sería difícilmente posible", agregaron.

Rusia compite con Estados Unidos y Arabia Saudita por el primer puesto en exportaciones y fue el tercer mayor exportador de petróleo del mundo en 2020.

"La escala de la interrupción y la correspondiente dificultad para sustituir la pérdida del suministro ruso significa que la sensibilidad de los precios a las interrupciones del petróleo ruso son altos", dijo Vishnu Varathan, jefe de economía y estrategia de Mizuho Bank.

En una nota publicada por el portal financiero, Market Insider, Varathan estimó que los precios del petróleo podrían aumentar entre un 15% y un 30% si se ven afectadas entre un 30% y un 40% de las exportaciones rusas de petróleo.

Varathan dijo además que significa que el petróleo "en niveles de US$ 115 o US$ 130 el barril, no lucen inimaginables en medio de los elevados riesgos de un conflicto entre Rusia y Occidente".

El Cronista-RIPE