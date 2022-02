Las lluvias, una bendición para la soja de US$ 600

Las lluvias que hubo en buena parte del domingo y al inicio de este lunes 21 fueron de gran ayuda para que la evolución del cultivo de soja, el más extendido en el área agrícola nacional, siga siendo positivo en casi la totalidad del área sembrada este año, cerca de un millón de hectáreas según datos oficiales.

Si bien faltan varias semanas para que comience la cosecha, de no mediar contratiempos (como una ausencia de lluvias o un exceso de precipitaciones a corto plazo) habrá una recolección de granos muy superior a la del año pasado, incluso puede llegar a 2,5 millones de toneladas, ambientando un muy buen aprovechamiento de los buenos valores actuales por la soja para beneficio de los empresarios agrícolas, actores vinculados y la economía nacional.

Estas lluvias recientes, que suman su respaldo a las de mediados de enero, según se explicó a El Observador llegan en un momento clave del ciclo productivo, en la etapa reproductiva, con la oleaginosa en flor y muy próxima a otra instancia clave que es cuando sucederá la aparición de chauchas con el posterior llenado de granos.

Todo esto pasa a la vez que hay un escenario de precios elevados por la soja, producto que Uruguay básicamente exporta, con base en que los stocks mundiales han descendido, la demanda se sostiene y que hay dificultades productivas en muchas zonas de Brasil (el mayor productor mundial), pero también en Argentina y Paraguay, por una sequía que en lo local se expresa en el norte del territorio, afectando mucho a la ganadería vacuna, pero no a la soja dado que no es una zona en la que este cultivo tenga una presencia relevante.

El área sojera uruguaya se concentra sobre todo el litoral de Colonia a Paysandú, desde allí hacia la zona centro y en lugares del sur, con algunas experiencias de menor extensión en otras regiones del país.

Con negocios por la tonelada de soja que se hacen en el eje de los US$ 600 (cada vez más cerca de los US$ 650 que fueron un récord en 2012), algo que no sucedía hace unos 10 años, los productores se ilusionan con una cosecha importante que les permita capitalizar esos valores por lo que les resta vender, dado que como es habitual muchos ya han comprometido una determinada cantidad de kilos al precio anterior –no tan bueno, pero tampoco malo–, gestión a la que suelen recurrir cada año para ir cubriendo los costos.

Quienes no han vendido, vendieron poco o han colocado no más de 1.500 kilos por hectárea aprovecharán de gran modo la firmeza actual del precio.

En el caso de los productores que arriendan campos para desarrollar el cultivo, en un cálculo rápido, están necesitando unos 1.900 a 2.000 kilos en promedio para cubrir todos los costos, por lo que de obtener los ahora al menos 2.400 a 2.500 kilos proyectados (tras las colaboraciones de oportunas lluvias en enero y ahora en febrero) tendrán un volumen para vender para neta ganancia que es interesante.

Una reciente estimación de la consultora Blasina y Asociados indicó que los precios actuales permiten una facturación de US$ 1.000 por hectárea a productores que lleguen a los 2.000 kilos. Y ese volumen es fácilmente superable, si todo sigue bien en las chacras.

La cosecha de soja de primera se estima comenzará a fines de marzo, en tanto que la de segunda, que es más de la mitad del área sembrada, tiene bastante más partido por jugar por delante, dado que la trilla suele ocurrir desde un mes después.

La soja dará más grano que hace un año

En la zafra pasada, la 2020/21, el cultivo de soja reportó un rendimiento promedio de 1.881 kilos por hectárea, con 1.994 kg/ha para la soja de primera y 1.740 kg/ha para la de segunda –y 2.891 kg/ha en la que fue regada–, con base en datos oficiales. El área ocupada fue 907.932 hectáreas y la cosecha llegó a 1.707.708 toneladas.

Juan Samuelle

El precio del grano se mantiene muy firme.

Siembra de verano creció 7%

Este año, con base en datos divulgados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el área de cultivos de verano alcanzó a 1.154.412 hectáreas, con un crecimiento de 7% respecto a la zafra cosechada el año pasado.

La soja, como se indicó, es el cultivo con el mayor protagonismo, como ha sucedido durante casi todo este siglo, alcanzando las 980.690 hectáreas con 450.428 has de soja de primera y 530.262 has de soja de segunda.

También se sembraron 145.160 hectáreas de maíz, 21.273 has de sorgo y 7.289 has de girasol.