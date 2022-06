La isla da que hablar: Peña dice que no se lo consultó, Cosse la tilda de "agujero negro" y para Orsi es "bolacear"

La construcción de una isla artificial en Punta Gorda no es más que una idea en un papel, pero aun así ha conseguido poner a principales figuras del gobierno nacional y las administraciones departamentales a discutir sobre la eventualidad de un proyecto inmobiliario que le gane terreno a las orillas del río de la Plata.

Tras el primer empujón, dado por Presidencia y el Ministerio de Transporte –que consideraron oportuno el avance de la iniciativa–, la isla estuvo en el centro del debate esta semana luego de que la Intendencia de Montevideo se planteara en contra del proyecto y negara tanto su “viabilidad” como su conveniencia para la ciudad.

Este viernes, la intendenta Carolina Cosse dijo que la isla propuesta por la empresa Jirkel SA –que bajo el rótulo MVD360 plantea una inversión de US$ 2.300 millones a diez años con 4.500 puestos de trabajo– “operaría como un agujero negro para todo Montevideo”. “Está en el mar, así que hay un tema de competencia nacional, pero está planteada también por los inversores en clave montevideana”, dijo Cosse, que mencionó por ejemplo los impactos en el saneamiento o la movilidad.

La intendenta dijo que los inversores la visitaron “hace un año aproximadamente” y le pidieron “confidencialidad”, pero que luego el proceso de análisis corrió por cuenta de los departamentos técnicos. “Tenemos una política de mucho respeto con el que viene a plantearnos una inversión. El respeto de estudiar con seriedad, de responderle que sí o no lo más rápido que podamos. Los técnicos se tomaron su tiempo para hacer un estudio concienzudo y cuando me trajeron el resultado dijimos: ‘hay que responderles, no podemos tener a la gente en veremos’”, explicó.

Tras la negativa de Montevideo, desde el Ministerio de Transporte se cuestionó el “apuro” por parte de la comuna en transmitir una negativa, mientras que dirigentes oficialistas manejaron públicamente la idea de trasladar el proyecto a Colonia o Canelones. El intendente de ese departamento, el frenteamplista Yamandú Orsi, puso paños fríos a esa posibilidad y cuestionó que se hable sin tener estudios sobre la iniciativa.

“Que autoridades de gobierno o legisladores hablen sueltos de cuerpo sin haber analizado que no hay estudios hechos genera en la población expectativas que la gente no se merece. Es bolacear”, afirmó. “Hay algo que todos tenemos que saber: no están hechos los estudios. Están pasando la gorra, haciendo una vaca para conseguir US$ 3 millones para hacer los estudios. No digo que está bien ni mal, pero si no tenés los estudios no puedo opinar. El día que estén los estudios me preguntan y les digo, pero algo de esa magnitud necesita por lo menos un tratamiento serio”, señaló Orsi.

En paralelo, el ministro de Ambiente y referente de Ciudadanos, Adrián Peña, mostró sorpresa este viernes acerca de que los impulsores del proyecto de una isla artificial en la costa de Montevideo “primero no consulten en Ambiente”.

Peña sostuvo que hasta ahora no hay “ni siquiera una línea” de la iniciativa en su cartera, por lo que el ministerio no se puede expresar con fundamentos técnicos. “Todo hacer pensar que es un proyecto complejo desde el punto de vista ambiental, pero todavía no lo tenemos. El ministerio, lo que tiene que hacer es opinar cuando tenga el proyecto y allí nuestros técnicos, desde el Área de Evaluación de Impacto, analizarán si esto es viable. Hoy lo que vemos es una idea y una discusión pública del tema pero el ministerio no tiene nada con respecto a este proyecto”, indicó. Peña se mostró afín a los debates públicos sobre proyectos de este estilo, y adelantó que “hay que asegurar servicios” y analizar las implicancias. “Llegado el momento se analizará. Obviamente sorprende que primero no consulten en Ambiente”, subrayó.