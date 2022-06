La Justicia condenó al Estado a pagar US$ 150 mil por no proteger a la víctima de un femicidio

Un juez de primera instancia condenó al Poder Judicial y al Ministerio de Interior a pagar US$ 150 mil a los familiares de Rossana Batista, una mujer policía de 29 años que fue asesinada en marzo de 2019 en Artigas por su pareja con el arma de reglamento de la mujer, en un caso en el que la Justicia entiende que ambos organismos cometieron varias omisiones, informó Telemundo y confirmó a El Observador la abogada de los familiares, Victoria França.

La pareja de Batista tenía una orden de alejamiento con la víctima por violencia doméstica, pero el 5 de marzo de 2019 el hombre fue a la casa de la policía y la asesinó a disparos en el pecho, antes de suicidarse. Tenían dos hijos, uno de 8 y otro de 10 años.

Para el juez a cargo del caso, tanto el Poder Judicial como el Ministerio del Interior fueron copartícipes del asesinato, debido a que fallaron en la protección a la víctima, indicó França.

El Ministerio fue juzgado por "desatender una orden judicial y tratar con indiferencia el caso" de violencia que había denunciado Batista. Esto se debe a que la policía no actuó en las reiteradas ocasiones en que el hombre fue a buscar a la seccional en Artigas a la pareja, momento en el que las autoridades deberían haber actuado contra el victimario por romper la orden de alejamiento.

Por el lado del Poder Judicial, se acusó a las autoridades que juzgaron el caso de no realizar una audiencia en las 72 horas posteriores a la primera denuncia de la víctima, no entregar los informes técnicos pertinentes y los antecedentes del hombre "en tiempo y forma", y no tomar las medidas "idóneas" para el caso.

La sentencia puede ser apelable, pero en una primer instancia instó a pagar a los organismos alrededor de US$ 150 mil, una parte líquido, y otra parte todavía sin definir por un proceso de liquidación pendiente.