La lana no mantuvo sus precios, pero bajó menos de lo pensado

La lana no consiguió mantener los precios logrados en los mercados internacionales en la semana anterior, los más altos de la zafra 2021/22, aunque las pérdidas de los últimos días fueron menores a las que anticipaba el mercado.

La amplia oferta programada para los remates del martes 26 y miércoles 27 hacía presagiar una reducción de los valores de la semana pasada, cuando el Indicador de Mercados del Este (IME) alcanzó US$ 10,25 por kilo base limpia. Sin embargo, la caída fue menor a la que analistas y actores del mercado preveían, conservando más de la mitad de las ganancias obtenidas la semana anterior. El IME cerró a US$ 10,07 el martes y a US$ 10,03 el miércoles, acumulando una caída semanal de 2,3%.

Si bien la mayoría de las categorías registró bajas entre un rango de 1,6% (18,5 y 26 micras) y 0,2% (16,5 micras), las lanas de 19,5, 20, 21 y 30 micras registraron alzas de menos de un punto porcentual, informó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

La lana de 21 micras aumentó a US$ 9,60 base limpia (+0,5%) y las lanas de 28 micras disminuyeron a US$ 3,03 (-0,3%).

“La confianza se vio afectada por una desaceleración repentina de la demanda china y la mayoría de los operadores volvieron a realizar operaciones con aversión al riesgo”, apuntó Australian Wool Innovation Limited (AWI) en su comentario de la semana. El interés se mantuvo por parte compradores locales, topistas e hilanderías europeas, y de la India.

La semana próxima serán ofertados unos 40.000 fardos.

Juan Samuelle

Precios destacados por lanas de alta calidad.

A nivel local, varios negocios destacados fueron consignados por La Hora del Campo: un lote de Merino Australiano de 15,2 a 17,7 micras fue colocado a US$ 13 el kilo base sucia, con certificaciones RWS, Orgánica y Nativa; otro de 18 micras fue vendido a US$ 11 el kilo; y un lote de 10.000 kilos de 17,4 micras, con certificación Orgánica, RWS y Nativa, encontró comprador a US$ 12 el kilo.