La Ley de Talles tiene la firma de todos los partidos y avanza hacia Diputados: ¿qué propone?

Lo hacemos todos los días, más o menos automáticamente. Repetimos la acción una o varias veces mirándonos la espejo y evaluando el resultado. Cubrimos el cuerpo y salimos a la calle. ¿Pero qué significa vestirse? No basta únicamente con cubrir un cuerpo desnudo, se trata –también– de una forma de expresión identitaria y de pertenencia a un colectivo social.

Pero no todos los uruguayos tienen el mismo derecho a vestirse. Al menos así lo demuestra el proyecto de Ley de Talles, aprobado el pasado 6 de junio en la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

La dificultad que encuentran los uruguayos y uruguayas a la hora de comprar ropa es un tema sobre el que se ha intentado legislar durante los últimos 16 años. En 2007 el entonces diputado por el Partido Nacional Carlos Enciso presentó un proyecto de ley que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados pero no logró la aprobación en el Senado. Un texto legislativo que volvió a discutirse en la siguiente legislatura, cuando fue presentado por la exdiputada nacionalista María Pía Biestro, pero llegó al final del período sin acuerdos por lo que fue archivado.

Lejos de los ritmos parlamentarios, afuera del Palacio Legislativo, en los probadores de los centros comerciales y las tiendas de moda muchos compradores seguían en la búsqueda del talle adecuado a su tipo de cuerpo. Muchas veces sin éxito. Un grupo de cinco mujeres, alejadas de la política partidaria, decidió entonces ponerle el cuerpo desde la sociedad civil al proyecto de ley en lo que derivó en el colectivo Ley de Talles Uy y Colectivo Diversa.

En 2021 la diputada frenteamplista Bettiana Díaz Rey solicitó el desarchivo del proyecto presentado en 2016 para que pudiera volver a tratarse en comisión, incluyendo tanto las modificaciones que planteó el colectivo social así como las consideraciones que incorporó el diputado colorado Eduardo Elinger en un proyecto que presentó en octubre de 2020, en el que prevé la creación de un “sistema normalizado de identificación de talla”.

“Había cierto acuerdo dentro de todo el sistema político de avanzar en esta temática y lo que hicimos fue trabajar con los actores involucrados en el diseño, producción y comercialización de la vestimenta y la sociedad civil”, dijo la diputada –quien actualmente preside la comisión– durante un conversatorio organizado en el Salón de los Pasos Perdidos.

Desde entonces, la comisión recibió a diferentes actores de la industria de la vestimenta y la sociedad civil, así como el Sindicato Único de la Aguja y la Cámara Industrial de la Vestimenta.

Camilo dos Santos

La diputada frenteamplista destacó que el Proyecto de Ley de Talles en Uruguay salió de la comisión firmado por todos los partidos que la integran. “Está firmado por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Eso para nosotros habla de lo importante que fue este proceso de acuerdos para tener este proyecto con media sanción y rumbo al plenario de la Cámara de Diputados”, sostuvo. Sin embargo, según consta en la versión taquigráfica, el diputado cabildante Martín Sodano votó por la afirmativa aunque advirtió que “el partido tiene la bancada dividida en cuanto a este proyecto de ley” de cara a su tratamiento en el pleno de la cámara. Luego del trámite en Diputados el proyecto pasará al Senado.

El presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Sebastián Andújar, sostuvo que se trata de la “creación de un derecho que tiene que ver con la igualdad y con la accesibilidad” que permitiría “no ser rehén de un nicho comercial” que puede ser excluyente de la sociedad.

“Tomando como punto de partida crear un derecho pero a su vez de aquí en más promover la educación sobre la diversidad corporal sería muy interesante”, agregó el legislador que además señaló la relevancia de “tratar fuera de las banderas y los conceptos ideológicos de la política” estas iniciativas, “porque lo que tiene que primar son los conceptos de la humanidad, de nuestra salud y del bienestar de todos”.

En tanto, la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, le asignó “una gran importancia" al texto en tratamiento. “Han habido en otras legislaturas otras iniciativas, sin embargo esta vez uno siente que en esta legislatura, a raíz de lo que constantemente escuchamos a nivel social, están dadas todas las condiciones para que de una vez por todas podamos tener una norma sobre talles que está siendo necesaria en este siglo XXI”

“Esta ley apunta a dar una respuesta moderna a algo que está instalado ya hace décadas en nuestra sociedad y en el mundo. Esperemos que tenga un rápido diligenciamiento, que tenga aportes suficientes de todos los sectores de la sociedad involucrados en esta temática”, concluyó Argimón.

Piqsels

Los números de los probadores

De acuerdo a los resultados de la segunda encuesta de opinión sobre talles de vestimenta y calzado en Uruguay, que realizó la consultora ID Retail, presentados en el Palacio Legislativo el pasado jueves, más de la mitad de las personas consultadas (63%) tienen dificultad para encontrar su talle en las tiendas, entre las que 33.6% encuentra ese inconveniente “siempre o casi siempre” que entra a un local de ropa.

La socióloga Ana Laura Gudynas detalló durante la presentación de las cifras que entre las mujeres las prendas más inaccesibles son los pantalones, las remeras y las prendas de abrigo, mientras que para los hombres el ranking lo integran los pantalones, el calzado y las remeras. Y el 70% no accede a una prenda que le gustaría comprar porque solamente la encuentra en talle único.

En cuanto a la coherencia entre los talles de las diferentes tiendas, el 82% de los encuestados encuentra diferencias en los talles, de los que el 42% encuentra diferencias siempre o casi siempre. Es decir, el mismo talle no tiene las mismas características en lugares diferentes.

En cuanto a la posibilidad de expresarse a través de la moda, el 29% de los consultados sólo encuentra ropa oscura y lisa, pero esa cifra asciende al 50% si se tienen en cuenta solamente las personas de 50 años o más.

El 53% de los encuestados declaró que no conoce marcas con diversidad de talles, aunque las personas de un nivel socioeconómico más alto demostraron un mayor conocimiento.

Un 36% de personas compra vestimenta y calzado a través de la web, y aún así el 22% tiene problemas para encontrar talles. En hogares de mayor poder adquisitivo la cifra de compras web asciende al 60%, de los que el 18% compra en tiendas del exterior donde, según explicó la socióloga, encuentran mayor diversidad de talles.

La encuesta dio como resultado que el 59% de las personas que no encuentran talle tienen una reacción negativa. El 31% reacciona de forma negativa hacia la marca, mientras al 20% le genera angustia y el 8% tiene pensamientos negativos sobre su cuerpo.

Nota metodológica: La encuesta fue realizada de forma telefónica entre 300 personas que viven en Montevideo. Para el relevamiento se tuvo en cuenta se consultaron personas de 15 años en adelante y de tres niveles socioeconómicos.

Derecho a la vestimenta, trato digno y coherencia de talles

En líneas generales, el proyecto de ley tiene dos pilares: abarcar la mayor diversidad de talles posible que garantice el derecho a la vestimenta y lograr una coherencia de talles, tanto entre las medidas y los cuerpos de la población así como entre las diferentes tiendas de ropa.

En primer lugar encomienda la realización de un estudio antropométrico de la población y prevé su actualización cada diez años. Es decir, un relevamiento de las medidas de los cuerpos de las uruguayas y los uruguayos –cualquiera sea su sexo, género y franja etaria– a partir del que se establezca una tabla de talles acorde a la corporalidad real del mercado. Un espectro que tenga en cuenta desde el talle más pequeño hasta el más grande, tanto en prendas de vestir como en ropa interior y calzado. Según el texto aprobado, al que accedió El Observador, el primer estudio antropométrico debe estar realizado dentro del período de un año a partir de la sanción de la ley.

También prevé la eliminación de la expresión “talle único”, que deberá ajustarse al talle que corresponda según sus medidas en la tabla confeccionada. Y señala que cuando se trate del mismo modelo o diseño de vestimenta, no podrá variar su precio de acuerdo al talle que compre el consumidor.

Además, el proyecto señala la necesidad de ofrecer un “trato digno” en tiendas, un aspecto que pueda hacer la experiencia de compra menos hostil para quienes se presentan en una tienda para comprar ropa y se van con comentarios que denigran su cuerpo. "Los establecimientos comerciales de venta de vestimenta deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a consumidores evitando situaciones discriminatorias, vergonzantes o intimidatorias", establece el texto aprobado por la comisión.

Señala también que los establecimientos comerciales que inicien su actividad en el rubro vestimenta, y la elaboración se realice en territorio uruguayo en su totalidad, "tendrán un plazo de 2 años a partir de la publicación oficial de la tabla nacional de talles para adecuar la mercadería".

Según el proyecto, el contralor estará a cargo de la Unidad de Defensa del Consumidor y las multas y sanciones por incumplimiento serán incluidas en la reglamentación de la ley. Además, establece que las tiendas que cumplan con lo dispuesto "podrán gozar de exoneraciones tributarias", que serían dispuestas por las autoridades competentes. El proyecto prevé excepciones a quienes hacen ropa a medida y de alta costura, las ventas de ropa usada y las situaciones de liquidación.

Además, el proyecto de ley prevé la creación de la Comisión Honoraria Asesora en Defensa y Promoción del Derecho a la Vestimenta, integrada con representación del Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, INEFOP, Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Industrial de la Vestimenta, Cámara de Diseño Uruguay y organizaciones no gubernamentales "cuya finalidad sea la promoción y defensa del derecho a la vestimenta". El objetivo de la comisión será promover "el desarrollo e implementación de programas educativos y de concientización sobre el derecho a la vestimenta, el trato digno y la diversidad de talles".

“La única realidad es la diversidad”

“Lo más importante que consideramos como colectivo a través de este proyecto de ley es entender y manifestar a través del articulado que no encontrar talles en las tiendas trae consecuencias nocivas para la salud integral y que es una forma de discriminación a las corporalidaes no hegemónicas. Y con hegemonía no me refiero solamente a las características corporales sino también al acceso socioeconómico”, dijo la cantante y activista por la diversidad corporal Victoria Ripa, quien señaló que "vestirse es un derecho que muchas personas tienen vulnerado".

Ripa, quien además integra el Colectivo Diversa y fue una de las impulsoras del regreso del proyecto a la comisión, consideró que los números "reflejan que hay un problema grave de discriminación”. "El problema que se esconde atrás de todo esto es la gordofobia y la violencia estética, que permanentemente nos dicen que solo un tipo de cuerpo está bien y es el que en este caso puede acceder a una vestimenta adecuada", agregó.

“La única realidad es la diversidad”, sostuvo.

"Hoy en día los diseñadores no contamos con herramientas para la correcta identificación de talles, no conocemos el cuerpo de los uruguayos y uruguayas y no tenemos estudios al respecto en el país. No tenemos medidas de las cuales aferrarnos", dijo la diseñadora e integrante del Colectivo Diversa Romina Díaz Cibils, que la consideró "un gran fomento para la industria".

En tanto, la psicóloga Victoria Marichal, especialista en violencia basada en género, expresó durante la presentación que la falta de modelos que representen la diversidad de cuerpos puede tener un impacto negativo en la autopercepción y el desarrollo de los individuos.

“Necesitamos representaciones reales de las corporalidades que existen, para que infancias y adolescencias no sigan creciendo con la idea de que solo existe un solo tipo de cuerpo válido y merecedor de respeto. Que es lo que sucede cuando una y otra vez los exponemos a un solo ejemplo posible de cómo debe ser su cuerpo”, dijo Marichal.

“La falta de regulación de talles en el mercado genera muchas veces una distorsión de la autopercepción. No entrar en los talles únicos, ser un talle en una tienda y otro totalmente diferente en otra, no conseguir ropa de mi talle en los estilos que de ropa que usa mi núcleo social. Todo esto puede ser puerta de entrada a diversas problemáticas en salud mental”, sostuvo la psicóloga.