La mochila de creerte irremplazable ¿La cargás?

Ya está pronto el Pícnic! y, el que avisa no traiciona, este viene bien calórico, literal y figurativamente. En esto de intentar transitar la vida sin tanta carga, me puse a pensar en lo que pesa pensar que somos irremplazables. Estoy mirando la segunda temporada de The Morning Show (aún no disponible en Uruguay, prometo avisarte), en la que se cuenta la historia de uno de los típicos programas magazine de la mañana televisiva. Además de muchos líos hay enormes egos de estrellas que suben y bajan del firmamento dependiendo del rating y de los escándalos de la cultura de la “cancelación”. Steve Carrrel interpreta a uno de los conductores que cae en desgracia cuando se conocen sus amoríos, consentidos y no consentidos, con cuanta mujer se le cruzaba por el camino. Lo interesante de esta serie es que el “malo” tiene sus grises, y a lo largo de los capítulos reflexiona sobre sus metidas de pata, entre ellas la de creer que era irremplazable, porque los demás se lo decían y porque la fama suele marear.



Muchos caemos en esta trampa, por diversas razones. A veces porque somos muy buenos en lo que hacemos (objetivamente), ya sea esto un trabajo, paternidad/maternidad, amistad y un largo etcétera. A veces porque otros nos hacen creer que lo somos. En el fondo no hay mucha diferencia, porque creernos insustituibles es siempre una mochila pesadísima que nos suma estrés y nos resta libertad. Hace ya un buen tiempo que no me creo irremplazable para nada y para nadie, y confieso que cuando lo entendí sentí dolor y alegría al mismo tiempo, si eso es posible.



¿Sentís que para vos también es una trampa que juega con el ego y recarga al espíritu? Soy Carina Novarese, te leo siempre si me escribís a este mail y te agradezco la compañía en esta lectura por las delicias de la vida.