Contra el cansancio, la motivación para Los Teros: “Si hay algo que sabemos es jugar una eliminatoria”

Jueves 30 de mayo. Me reúno con el capitán de Los Teros, Juan Manuel Gaminara, para entrevistarlo por el libro Los Teros, una historia de orgullo y sacrificio del rugby uruguayo. Empezamos a hablar de la historia de los últimos años, del Mundial 2015, de la clasificación a 2019, de la nueva experiencia de dedicarse profesionalmente al rugby, de cómo hace para mantener part-time su trabajo de contador público.

Y de pronto, cuando llegamos a la charla sobre los objetivos para el Mundial, me descoloca.

“Ahora pienso en Fiji. Lo tengo en la frente. Si le ganamos a Fiji el Mundial pasa a ser una eliminatoria. Y si hay algo que sabemos es jugar una eliminatoria”, dice.

Pensaba que me iba a hablar de pelearla ante Fiji e ir a buscar la victoria ante Georgia. No en vano, en noviembre de 2018 habían perdido 68-7 con los fijianos. Pero no. Dijo la palabra eliminatoria, dijo ganarle a Fiji, lo que transformaría el duelo ante Georgia en una final para clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Hasta ese momento, no se me había cruzado por la cabeza que Los Teros pudieran lograr alguna vez el camino de la clasificación directa, reservado a los 12 mejores del torneo.

“Estoy medio mal de la cabeza, lo sé”, se ríe. "Entiendo que ganarle a Fiji es difícil, pero si le ganamos, Georgia pasa a ser una eliminatoria. Y sería divino jugar la eliminatoria en el mismo mundial”, agregaba el capitán, ilusionado con, tres meses después, estar justo en esa disyuntiva. “Pero todavía no lo tenemos claro, tenemos que fijar los objetivos del Mundial, porque se nos puede transformar en un calvario si perdemos con Fiji. Georgia dejaría de ser una eliminatoria, y después vendrían encima Gales y Australia”, agregaba como dejando un resquicio a un escepticismo instintivo.

Cuando unos días después se lo planteo al entrenador en entrevista para el mismp libro, esboza una sonrisa, y se suma al entusiasmo: “¿Por qué no plantear el Mundial como la eliminatoria? Nos sentaremos con todo el grupo, y diremos: ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a ver el Mundial? Nos estamos preparando para otra cosa. Yo voy al Mundial a ganar los dos partidos, ese es mi sueño. Por eso dejo a mi familia en casa. Yo realmente creo que podemos hacer eso. Obvio, se tienen que dar un montón de cosas. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Nos podemos frustrar? Sí, podemos. Pero también podíamos frustrarnos al plantear ganarle a Canadá. Capaz que nos damos contra la pared. Pero vale la pena la esperanza. Yo voy a jugarle a Fiji estratégicamente como hay que jugarle y a Georgia también, pero con el convencimiento de que se va a ir a ganar. Otra cosa no sería coherente con todo lo logrado y nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. La gran frase es ser fieles a nuestro estilo”.

De eso pasaron ya tres meses. El equipo levantó el tricampeonato de la Nations Cup, le ganó a Rusia y a Argentina XV, pero también perdió con Namibia y España. Y en julio, se juntó y definió el objetivo de shockear al mundo. Y sin tapujos se planteó ganarle a Fiji y Georgia.

Como decían Gaminara y Meneses, tenía sus riesgos. La apuesta podía salir mal, perder con luz con Fiji y que hubiera un bajón que complicara todo el mundial. Pero el grupo apostó, y la apuesta pagó.

Ahora viene Georgia, y no será nada más fácil que Fiji. Al contrario, por varias razones.

Una: Uruguay ya llamó la atención del mundo. El capitán fijiano reconoció que habían subestimado a Uruguay. El entrenador había dicho en la previa que esperaban un rival fuerte en las formaciones fijas y centrado en los forwards, dando la pauta de que no lo habían estudiado demasiado. En cambio, ahora, Los Teros llamaron la atención del planeta rugby entero, y lo lógico sería que Georgia tome nota de las virtudes uruguayas.

Además, el cortísimo tiempo de descanso también es un desafío extra. Es un problema para varios equipos en este torneo: de hecho, 12 selecciones tienen cuatro días de descanso entre dos partidos. Eso es consecuencia de la organización de grupos de cinco equipos: en cada fecha hay un equipo libre, y si se jugara cada una semana el torneo se extendería aún más del mes y tres semanas que dura. Lo que los sufren son los equipos más chicos, porque poco le cambia a Inglaterra, por ejemplo, haber jugado este jueves ante EEUU habiendo descansado solo cuatro días respecto al duelo ante Tonga: hizo 10 cambios y no lo sintió. Sí lo sintió Fiji ante Uruguay, y el desafío de Los Teros es disimularlo ante Georgia: será haciendo muchos cambios o apostando a que la motivación de jugar por un objetivo tan grande ayude a disimular el desgaste. Para eso hay cuatro referentes frescos, y al administración del plantel que hizo el cuerpo técnico para los dos partidos debería ayudar.

Pero más allá de eso, los jugadores saben que están ante el partido de sus vidas. La preocpuación es el nivel físico, pero no será problema cambiar el foco mental. En eso trabaja el psicólogo Juanjo Grande, y también el PF galés Craig White, un especialista en motivación y en unir la preparación física con la mental. Relajación, respiración yoga, poco contacto con la prensa y las redes sociales, y “self awareness” serán algunas de las claves para recuperar la mente.

¿Es difícil? Es difícil Pero nunca nada de todo lo mucho que lograron estos Teros fue fácil para estos Teros. Ahora van por otro pedazo de historia.