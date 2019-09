Los Teros ya cambiaron el foco: ante Georgia es la final del mundo

El equipo cambió el chip. Apenas unas pocas horas después de la gigantesca victoria ante FijI 30-27, aun con las heridas en el cuerpo y con el tremendo desgaste físico y emocional del encuentro, el jueves bien temprano el plantel de Los Teros emprendió el viaje de siete horas de viaje en tren desde Kamaishi hasta Kumagaya, sede del partido del domingo ante Georgia, a las 14.15 de Japón, 2.15 hora uruguaya.

Es un obstáculo extra para Los Teros, que solo tienen cuatro días de descanso entre un partido y otro. Y que tiene una trascendencia extrema: de ganar Los Teros prácticamente asegurarán el tercer lugar de la serie y, con eso, la clasificación directa al Mundial de Francia 2023, lo que sería un logro sin precedentes para los celestes, acostumbrados a pelear hasta el final por el billete clasificatorio.

La tarea entonces está centrada primordialmente en la recuperación física de los jugadores. Los más complicados son Agustín Ormaechea, quien sufrió un fuerte golpe en el acromio clavicular -de hecho al final del partido tenía movilidad reducida- y Gastón Mieres, que también terminó el partido con un fuerte golpe en el hombro. Ninguno de los dos está descartado para el partido del domingo, pero no ayuda el cortísimo tiempo de recuperación.

Además, el DT tiene algunos jugadores vitales frescos al 100%, como el subcapitán Alejandro Nieto, el wing Leandro Leivas, el pilar Juan Echeverría o el segunda/tercera línea Alejandro Nieto, que no fueron de la partida entre los 23 ante Fiji. Otra cosa positiva es que algunos habituales titulares jugaron en el entorno de los 30 minutos: el pilar Juan Pedro Rombys (31), el tercera línea Juan Diego Ormaechea (24). El pilar Mateo Sanguinetti jugó 56', mientras que Mieres jugó 60' y Cat 65’. Los más complicados en cuanto al desgaste son Dotti (73), Kessler (77), Berchesi, Civetta, Freitas, Gaminara, Leindejkar, Silva y Vilaseca (80).

De todos modos la incógnita se develará rápidamente: en la próxima madrugada uruguaya, 48 horas antes del partido, cuando se deberá anunciar oficialmente el XV titular.

Pero además de ese aspecto, el cuerpo técnico buscó que ya este jueves el equipo pusiera un absoluto foco mental en el encuentro del domingo. No es fácil, porque la victoria fue demasiado grande e histórica, pero está claro que el objetivo que fueron a bsucar, de las dos victorias, está a un paso, y que la misión de ganarle a Georgia es dificilísima, por la fortaleza del rival y porque tiene 48 horas más de descanso respecto a su partido con Gales (derrota 43-14). Eso incluye entre otras cosas las exposiciones ante la prensa, lo cual no es fácil porque el triunfo ha generado una enorme repercusión en Uruguay y el mundo, y es un momento ideal para mostrarse. Pero el objetivo del domingo es aún superior.

También será momento de trabajo del rol del psicólogo deportivo, el argentino Juan José Grande, un protagonista grande de esta historia para enfocar a los jugadores. Acá no necesita demasiado: el plantel sabe que está ante la oportunidad de sus vidas, y está motivado al 100%.

En cuanto al juego, enfrente habrá un rival diferente. Sin el vértigo de los fijianos, con mucho menos poderío entre los backs, pero mucho más potentes en el juego corto, especialmente en el scrum y maul, lo que obligará a realizar ajustes. Ante Fiji Uruguay obtuvo el 100% de sus pelotas en formaciones fijas. Tuvo un espectacular line out -aplausos especialmente al lanzador, Germán Kessler), pero sufrió en el scrum, especialmente con pelotas rivales, que generaron penales. Habrá que evitar las situaciones de scrum -vital no cometer errores de manejo- y la disciplina, para evitar el arma del line y maul que, llamativamente, Fiji no usó.