La movida solidaria de Jorge Seré ya superó los US$ 10 mil

Todo empezó en la previa a un programa de El Diario del Lunes de Canal 4 donde es columnista. Jorge Seré sintió que debía que hacer algo para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus. Ese día iban a armar una selección ideal con los campeones de Nacional y Peñarol en las copas Libertadores de la década de 1980.

Entonces anunció que iba a rematar sus medallas de campeón de América con Uruguay en 1987 y la de la Copa Libertadores de 1988 ganada con Nacional para juntar fondos y ayudar a la causa.

"Tuvo una repercusión impensada y me han llamado de todas partes del mundo. Lo hice porque realmente quiero conscientizar a las personas de que todos podemos desprendernos de algo que queremos y esto no pasa solo por lo económico", dijo Seré a Referí.

"Fue algo que me salió en el momento. Tengo un amigo que es creyente, yo no lo soy, y me dijo que lo mío fue algo que de repente me abrió la cabeza. Y realmente fue así", agregó.

"Mis hijos me dieron para adelante con la idea y lo dejé todo en manos de la producción del programa. Las medallas se subastan en Bavastro y se estaría cerrando este lunes. Hasta el miércoles se había ofertado US$ 7.700 por la medalla de la Libertadores y US$ 3.000 por la de la Copa América", expresó Seré.

El exgolero afirmó que donó ambas medallas para que su gesto no quedara solo vinculado con la hinchada de Nacional: "Estamos atravesando un momento donde no es Peñarol contra Nacional ni es para confrontar banderas políticas y creo que cuando salgamos de esta situación podemos cambiar la cabeza, salir unidos, fortalecidos y ver por ejemplo a hinchas de Peñarol y Nacional compartiendo una tribuna en un clásico".

"Tengo muchos recuerdos de mi carrera deportiva, pero he regalado muchas cosas. En la Copa Intercontinental de 1988 no nos dieron medallas. El buzo de ese partido se lo regalé a mis hijos. El buzo de la final de la Copa Libertadores de 1988 se lo regalé a mi hermano que falleció y ahora lo tiene mi sobrina. El de la Recopa de 1989 fue al cajón de Rosa Luna cuando murió (en 1993) a través de un pedido que me hizo una amiga que teníamos en común", contó Seré.

Rosa Luna, una de las vedetes más emblemáticas de la historia del Carnaval uruguayo, era ferviente hincha de Nacional y tuvo una relación muy apegada con el plantel de la histórica campaña de 1988.

"En los últimos días vimos a jugadores de la selección donando canastas, en Europa Xavi o Guardiola han donado un millón de euros, cosas que están fuera de las posibilidades de algún uruguayo. Pero siempre se puede hacer algo. Donar un paquete de fideos, un paquete de arroz. Lo que importa es conscientizar. La niña que le donó $ 120 al presidente a mí me emocionó", dijo Seré.

Lo recaudado en la subasta será vertido en forma íntegra al Fondo Coronavirus y según Seré, Bavastro también donará la comisión del remate a dicha causa.