La movilidad de Alejo Cruz, la clase de Arias y el debut con gol de Rodrigo Saravia, en el renovado Peñarol

Peñarol mostró una cara nueva y dinámica de su fútbol, mucho más emparentado con un juego de plena temporada, por momentos, a un partido de inicio de la misma.

Porque más allá de lo anecdótico de la goleada por 4-0 sobre Barracas Central, el equipo de Mauricio Larriera fue muy superior a su rival con muy buenos pasajes de algunos jugadores, sobre todo, juveniles.

El plantel no sintió el cimbronazo de la tarde del lunes cuando se supo que Gary Kagelmacher, uno de los que integraba la delegación a Maldonado a priori, no viajaría ya que tiene todo hecho para irse a jugar a México, como informó Referí.

Alejo Cruz fue la figura aurinegra en la goleada sobre Barracas Central

Era la primera vez que Alejo Cruz se vestía de aurinegro en Primera división. También era la primera vez para Rodrigo Saravia en el segundo tiempo en la mitad de la cancha. Y como ellos, también se puede nombrar al zaguero Matías González de quien todos hablan bien por lo que hizo en las divisiones formativas.

Pero lo de Alejo Cruz llenó los ojos de todos. Su temporada a préstamo en Racing en 2021 con el que jugó 24 partidos anotando ocho goles, le sirvió para afiatarse en el fútbol grande, el de mayores.

El botija de 21 años mostró una movilidad muy interesante por todo el frente de ataque, no se quedó fijo en un extremo y su velocidad hizo la diferencia.

Además, demostró que es hábil en el manejo del balón y que le gusta encarar en diagonal hacia el arco. De esa manera, redondeó un gran partido y fue el más destacado de Larriera.

La Copa "Gastón Guelfi", en honor al presidente más laureado de nuestra historia

El DT carbonero tiene en él a un buen valor para sumar de a poco al primer equipo.

Otro punto alto que mostró Peñarol fue el despliegue generoso y la clase de Ramón “Cachila” Arias. Muy bien en el fondo y sobresaliente en el juego aéreo en las dos áreas.

Para rubricar una muy buena noche, convirtió un golazo con su especialidad, el frentazo abajo y al ángulo, a donde el arquero nunca llega.

Si bien es el primer partido del equipo, se está en plena pretemporada y no hay que sacar conclusiones apresuradas, se puede decir que Arias suplirá muy bien la ausencia de Carlos Rodríguez.

No hay que dejar de lado que la zaga central de Peñarol se quedará sin sus dos actores principales, ya que además de Rodríguez, ahora se irá Kagelmacher. Ese es un golpe muy fuerte para el equipo. No obstante, al menos con Arias se cuida muy bien al menos uno de esos puestos.

Sirve para seguir aceitando los movimientos que nos pide Mauricio

Otra gran realidad la mostró el juvenil Agustín Da Silveira. Las veces que Larriera lo había utilizado el año pasado en su puesto de central, mostró su temperamento de típico jugador de Peñarol.

En Maldonado, el DT debió improvisarlo como lateral derecho porque no tenía a quién poner allí, y el chiquilín cumplió con creces.

A su vez, de otro juvenil que hablan muy bien los dirigentes aurinegros es del volante Rodrigo Saravia. A sus 21 años lució por primera vez la casaca mirasol en los segundos 45 minutos y mostró un ida y vuelta interesante, al cual le agregó un gran gol para el transitorio 3-0.

Volpi positivo de covid-19

A todas estas caras positivas del debut de la pretemporada, hay que sumarle una nota negativa.

El arquero brasileño Neto Volpi, quien renovó contrato la semana pasada con el club, dio positivo de covid-19, por lo que estará una semana en cuarentena.

L. Carreño

Neto Volpi dio positivo de covid-19

El futbolista estaba en la lista que viajaría por la tarde de este lunes a Maldonado, pero a último momento se sintió débil, por lo que le hicieron un hisopado y por la noche se conoció su positivo.

Peñarol cerró una jornada intensa en la que presentó al Vasquito Aguirregaray como nuevo jugador, se enteró por la prensa que se iba Kagelmacher -ya que habló con Mauricio Larriera y hasta la tarde, luego de que se diera a conocer la noticia, no había hablado con ningún dirigente ni con el director deportivo, Pablo Bengoechea-, en la que también se llevó la Copa Gastón Guelfi, -el presidente más importante y laureado de la historia del club con el primer quinquenio (1958-62), tres Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y una Supercopa de Campeones- al golear a Barracas Central, y se fue a dormir con el positivo de Neto Volpi.