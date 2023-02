La oposición venezolana va a internas en octubre para elegir al candidato que enfrente a Maduro en 2024

La oposición venezolana ya tiene fecha para elegir un único candidato capaz de hacer frente a un chavismo que, si se cumple la promesa de elecciones libres, llevará un cuarto de siglo en el poder. En efecto, desde que Hugo Chávez asumiera el gobierno en febrero de 1999, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no se movió del Palacio de Miraflores, sede presidencial del país.

A la muerte del fundador del PSUV, en marzo de 2013, lo sucedió su entonces canciller, Nicolás Maduro, que lleva una década al frente de las decisiones gubernamentales de Venezuela. Su mandato no resultó fácil para las fuerzas opositoras que, tras la licuación de liderazgo del “presidente designado” Juan Guaidó, deberá lograr encontrar figuras capaces de conducir una coalición de espacios muy diferentes entre sí. Lo único que los aglutina es su antichavismo.

Según recientes estudios de opinión pública, los políticos en Venezuela tienen un alto grado de rechazo. Desde ya, es un dato que se registra en muchos otros países. La consultora venezolana Datincorp, fundada en 1987, publicó un estudio el pasado 5 de febrero según el cual siete de cada diez venezolanos están decepcionados de los políticos.

El 47% de los consultados prefiere “un candidato independiente” y un 30%, alguien que “venga de los nuevos partidos políticos”. Sólo el 14%, de acuerdo a ese estudio, apuesta a un candidato proveniente de los partidos tradicionales. El estudio no hace diferencia entre opositores y oficialistas.

Por su parte, Jesús Seguías, presidente de la consultora Datincorp, dijo a France 24 que “la crisis del país tiene una falla de origen y es que en Venezuela desaparecieron los partidos políticos, que son la representación máxima de un liderazgo colectivo y colegiado”.

Seguías dice que “en la oposición hay un archipiélago de proyectos personales y cada uno va montando un partidito que le sirva de plataforma para ser presidente de la República, son políticos muy vanidosos y eso hace que sea difícil entenderse”. Hoy, a los ciudadanos “no les importa” quién es el candidato presidencial. No está pendiente del político que quiere ser presidente. Quiere un gobierno que resuelva, quiere parar de sufrir”, dice Seguías.

De acuerdo a los sondeos de Datincorp, aunque todavía faltan ocho meses para las internas opositoras, el nivel de rechazo entre los principales candidatos opositores ronda entre el 66 y el 83%.

“El peor posicionado es Juan Guaidó”, registra Datincorp, cuya candidatura a las primarias del próximo 22 de octubre ya se dio por sentada, aunque aún no la formalizó. “Es un escenario difícil. Hay mucho desencuentro, muchas descalificaciones y hasta que no surja un candidato capaz de aglutinarlos a todos, que no ande en la onda de la pelea, va a ser muy difícil que la oposición tenga un planteamiento coherente, y por eso el gobierno va insistir en la estrategia de dividirlos”, afirma Seguías.

Más allá de estos estudios, aún alejados del escenario competitivo, ya existe una Comisión Nacional para la Elección Primaria encargada de organizar la consulta nacional para elegir a un candidato opositor de cara a los comicios presidenciales de 2024. Esa elección será el próximo 22 de octubre.

Las candidaturas deberán formalizarse entre mayo y junio y los opositores están muy interesados en que puedan votar venezolanos que están en exterior, que son entre seis y siete millones en un país con una población que no llega a los 30 millones.

El reciente acercamiento entre Caracas y Washington, auspiciado por el contexto geopolítico y la crisis energética, descolocó a varios líderes opositores que esperaban de la Casa Blanca una postura marcadamente opositora a Maduro. Por otra parte, el recambio del ex presidente de Colombia, Iván Duque, aliado de Donald Trump, por el izquierdista Gustavo Petro, de buena sintonía con la Casa Blanca, también abrió una ventana para oxigenar al chavismo, ya que Caracas y Bogotá intercambiaron embajadores y abrieron los pasos fronterizos entre ambos países.

Aunque la inflación sigue siendo un flagelo en el país, la oposición no tiene bases sólidas para reemplazar a Guaidó. Los siete meses que faltan para elegir un candidato resulta un tiempo apremiante para lo dispersas que están las fuerzas antichavistas.

Una reciente reunión de fuerzas opositoras llevada a cabo en el Anfiteatro El Hatillo, en las afueras de Caracas, contó con la presencia de varios espacios opositores, uno de ellos, Omar Barboza, secretario ejecutivo de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), integrada por diez partidos distintos. Barboza fue presidente de la Asamblea Nacional y también fue gobernador del Estado Zulia, ubicado en el noroeste del país, uno de los 23 estados que forman el país.

La oposición había tomado impulso a fines de 2022 y planeaba hacer la consulta popular para el mes de junio, pero no lograron los consensos suficientes y por eso se postergó la fecha para el 22 de octubre. Quien preside la Plataforma Unitaria es el abogado constitucionalista Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello.

Según declaraciones al diario español El País, Casal dice que “la suerte está echada. Avanzaremos con resolución al objetivo trazado, junto a los ciudadanos que quieren un cambio político”. La misión de la comisión que convoca a las urnas el próximo 22 de octubre “es conducir la elección de un candidato unitario, de tal modo que generemos una legitimidad reforzada”.

El cronograma acordado por los distintos espacios es, desde el 28 de febrero hasta el 19 de marzo, se formarán las Juntas Electorales Regionales; el 21 de abril se hará la invitación a los observadores; del 24 de mayo al 23 de junio, se postularán los candidatos, y la campaña electoral será del 22 de agosto al 20 de octubre.

La organización de esas elecciones debería hacerse con acuerdo del Consejo Nacional Electoral (CNE), de cinco miembros, de los cuales tres son oficialistas y dos son opositores. Si esta dispersión opositora no tiene liderazgo capaz de hacer cumplir este cronograma, la mayoría chavista en la CNE podría ser un dolor de cabeza extra para este proceso.