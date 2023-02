La Pedrera, del desbunde al ”carnaval de niños”: así se prepara para la fiesta de este lunes

Como todos los años, La Pedrera es uno de los principales escenarios para disfrutar en estos días de carnaval. El balneario rochense es reconocido por sus fiestas, debido a la gran cantidad de jóvenes que van allí, y en algunas oportunidades también por algunos disturbios que se generaron en ese entorno.

Sin embargo, desde hace algunos años las autoridades trabajan para minimizar los excesos y han regulado de tal forma la fiesta que se reduce a una expresión mínima respecto a lo que era años anteriores.

Ya el año pasado la Intendencia de Rocha esperaba un carnaval “civilizado” y que se “suprimieran” los “problemas” de “exceso del pasado”. "Habíamos institucionalizado eso (el descontrol)", cuestionaba el intendente de Rocha Alejo Umpiérrez en diálogo con El Observador, y agregó que también se habían dado casos de violencia.

Cuando en 2022 se trabajaba en decomisar parlantes callejeros y puestos de alcohol ambulante en la calle, además de utilizar casi 20 cámaras de videovigilancia, el operativo para el carnaval de 2023 será “el mismo que el de todo el verano”.

Esto implica, por ejemplo, que a las 05:00 de la mañana “se despeja la (avenida) principal para la limpieza” y se cierran los boliches, según indicaron desde la comuna a El Observador.

En tanto, la ocupación de esta edición muestra un panorama distinto: menos jóvenes y más familias. “El mayor porcentaje de alquileres son familias, no tanta juventud”, comentaron.

“Es un carnaval de los niños que lo hace el Club de La Pedrera y los comerciantes” del balneario, dijeron desde la comuna. “Es un desfile de niños, desfilan" ellos, añadieron.

En tanto, desde la Jefatura de Policía de Rocha acotaron que se prevé reforzar “un poco” la seguridad en la zona “debido a que se espera que pueda haber más gente”. No obstante, no será un despliegue significativo, ya que no hay un evento en sí.

Además, no habrá, como otros años, carpa sanitaria aunque sí se desplegarán algunos baños químicos en las calles aledañas a la principal.