Diputados del FA critican fiestas callejeras en La Pedrera tras el cierre del boliche Alma: "No se previó la contención para tantos jóvenes"

La resolución de la Intendencia de Rocha de cerrar el boliche Alma, luego de varios idas y vueltas judiciales, generó que muchos jóvenes, que ya habían comprado su boleto para el local bailable y alquilado casas en La Pedrera, no tengan a donde salir. Es por eso que jerarcas opositores critican la decisión del intendente y la "poca previsión" que tuvo para contener a unos cuatro mil jóvenes que escuchan música en las calles hasta el amanecer.

"La decisión monárquica del intendente generó un carnaval de La Pedrera improvisado durante 10 días, donde la intendencia no brinda los servicios básicos a la juventud", dijo a El Observador, el diputado del Frente Amplio por Rocha, Gabriel Tinaglini.

Lo mismo opina su suplente Yoanna Silvera, que está instalada en el balneario y ve "cómo la Intendencia no previó la contención para tantos jóvenes". Según contó, los jóvenes deambulan por la principal, muchos de ellos se juntan en la playa y otros realizan fiestas en las casas, algo que ha hecho que muchos vecinos se quejen por ruidos molestos.

Otra "poca previsión" que critican es que la Intendencia no colocó baños químicos en toda la calle principal, lo que hace que los jóvenes hagan sus necesidades en la vía pública porque no pueden ingresar a los bares para solamente ir al baño. Además, tienen un aforo limitado que no permite que todos los jóvenes terminen ingresando a ellos.

"No nos podemos permitir que Rocha deje de ser el balneario elegido por los jóvenes", sostuvo Tinaglini, que asegura que esto es una escena parecida a la que se ve en el Carnaval de La Pedrera, con muchos jóvenes en las calles, pero sin las medidas de prevención que se toman para esa fiesta. Según Tinaglini y Silvera, en los Carnavales anteriores se habían tomado diferentes medidas como los baños químicos en la principal, puestos de achique y una coordinación con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para asistir a los jóvenes que se sentían mal.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, había sostenido a El Observador que los jóvenes iban a desperdigarse por los otros balnearios tras el cierre de Alma y que estaba previsto un mayor control a raíz del cierre de Alma. "Dada esta situación del cierre de Alma, se prevé un poco más pero sin ningún ánimo represivo", había aseverado el 30 de diciembre.