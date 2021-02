La peor cara del empate clásico de Peñarol: la lesión de Terans

Peñarol quiso pero no pudo. Este miércoles empató 0-0 con Nacional por la cuarta fecha del Clausura y se vio impedido de descontar la ventaja que los tricolores le llevan en la Tabla Anual (8 puntos).

El aurinegro fue levemente superior en el primer tiempo, pero en el segundo acusó el cansancio de algunas de sus piezas claves, como Walter Gargano, y el juego fue mucho más equilibrado.

Pero peor que el empate fue el saldo que dejó el partido: la expulsión de Cristian Rodríguez y la lesión de David Terans quien dejó el campo a los 66 minutos muy dolorido.

El jugador debió ser retirado en el carrito y en las próximas horas será sometido a exámenes. Según pudo saber Referí es muy probable que haya sufrido un desgarro en el cuádriceps.

Eso lo puede dejar varios partidos al margen del equipo. Y, como se vio en el clásico, Terans es un arma ofensiva determinante en este equipo. Ha sido el mejor jugador del equipo en la temporada y es el goleador de Peñarol con 12 goles, tres menos que los goleadores del torneo, Gonzalo Bergessio de Nacional y Juan Ignacio Ramírez de Liverpool.

¿Cuántos partidos le tocarán al Cebolla?

Andrés Matonte expulsó al capitán de Peñarol con roja directa a los 83 minutos del partido. Sin embargo, la decisión del juez no fue acertada.

Matonte estampará en el formulario lo que vio en la cancha.

La jurisprudencia de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol castiga con tres partidos lo que denominan "puntapié intencional en forma de plancha".

El tema es que Rodríguez no impactó en plancha a Oliveros sino que replegó la pierna para evitar el contacto pero terminó impactando al lateral de Nacional con su canilla.

Según la defensa que presente Peñarol es muy probable que a Rodríguez no le caigan tres partidos de castigo. Es más, hay antecedentes de rebaja de sanciones y una de ellas se dio en un clásico. ¿Cuándo? Por la Supercopa 2019. En aquel clásico, Andrés Cunha expulsó a Santiago Rodríguez por "puntapié intencional en forma de plancha" y la Comisión al advertir que la infracción no fue tan dura le dio dos partidos. Posteriormente, Nacional presentó un recurso de revisión, presentó pruebas de que la falta fue una infracción común y que no hubo plancha. El recurso fue acogido y el jugador terminó con un partido de sanción.

De todas formas, si a Rodríguez le dan dos partidos, Peñarol podrá pedir luego de que cumpla el 50 % de la pena su rehabilitación condicional ya que no tiene antecedentes de expulsión en los últimos tres meses.

De todas formas ya es seguro que el Cebolla no estará el sábado a la hora 21.45 cuando Peñarol se mida con Boston River, que llega en gran forma tras un notable arranque del Torneo Clausura.

Terans se perderá más partidos y el calendario de Peñarol se avizora muy complicado. Después del Boston se viene Deportivo Maldonado de local y luego cuatro partidos de visitante. Peñarol tiene 33 puntos por disputar y 8 por recortarle a Nacional y con Cerro Largo, Liverpool, City Torque y Rentistas está entreverado en la Tabla Anual.

Lo que se le viene a Peñarol

Boston River en el Centenario

Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo

Rentistas en el Complejo Rentistas

Cerro Largo en el Ubilla (en el Apertura había trocado derecho de localía a pedido de Cerro Largo)

Wanderers en el Viera

Liverpool en Belvedere

River Plate en el Campeón del Siglo

Montevideo City Torque en el Centenario

Plaza Colonia en el Campeón del Siglo

Progreso en el Paladino

Fénix en el Campeón del Siglo