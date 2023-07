“La plata no tiene nada que ver": fiscal Ghione defendió su archivo del caso de abuso sexual por el que fue denunciada

"Creo que la víctima se lo merece", dijo la jueza Blanca Rieiro para cerrar la audiencia en la que ordenó que otro fiscal evalúe si hay mérito o no para reabrir el caso que archivó días atrás la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6° Turno que lidera Alicia Ghione. En la audiencia se debatió el caso de una joven que denunció haber sido abusada sexualmente en su infancia por su abuelo, su tío y otro pariente.

En la investigación, que involucra a una familia de alto poder adquisitivo, surgieron cuestiones vinculadas al entramado familiar y también empresarial. Por eso, entre los argumentos de los abogados y fiscales de si había elementos o no para continuar con la indagatoria, o si fue correcta la decisión de Ghione de disponer el archivo, se colaron las varias denuncias civiles que hizo el padre de la joven a los denunciados, así como acciones judiciales iniciadas en Miami.

También una denuncia penal por apropiación indebida que presentaron algunos de los denunciados al padre de la víctima por negocios que tenían juntos.

"Creo que algunas personas en esta audiencia (...) trajeron a colación temas económicos que nada tienen que ver con el tema, ponen un manto de duda que resulta intolerable”, comentó sobre el punto la jueza Rieiro, según el registro de la audiencia al que accedió El Observador.

Así, la audiencia estuvo atravesada por un debate caldeado entre los abogados, que se potenció ante la atenta mirada de parientes. Por un lado, los que fueron en apoyo a los denunciados y por el otro los padres de la víctima, que estuvieron en representación de su hija. A ellos tuvieron que pedirles en dos oportunidades que se mantuvieran tranquilos. El padre se disculpó con la jueza y argumentó que se trataba de una situación muy difícil.

Después de dos horas de audiencia, sin embargo, el repaso por los hechos relatados por la víctima en la denuncia hizo que el padre se exaltara, al punto tal que tuvo que intervenir la Policía para controlarlo.

Los abogados de la víctima, Diego Camaño y Rodrigo Martínez, fundamentaron el pedido de que el caso sea reexaminado por otro fiscal con argumentos similares a los que utilizaron para denunciar a Ghione administrativamente en Fiscalía. También recordaron que en la solicitud de archivo de la denuncia la Fiscalía reconoció que no cabía duda de que la denunciante fue "víctima de abuso sexual" y que la pericia técnica indicó que se produjo por parte de personas de su familia.

Y que el abuelo de la joven tenía un carácter violento, que se había agarrado "a piñazos" en varios mundiales de fútbol y que en el chat del grupo de WhatsApp de la familia se desprendía su "exacerbada sexualización". A su vez, manifestaron que se paseaba con poca ropa frente a sus nietas.

Por último, los abogados reiteraron que Ghione les transmitió el 1° de junio que estaba decidida a imputar a los indagados. Pero después, según su relato, no se volvió a comunicar, tomó declaraciones a los imputados a sus espaldas y archivó el caso sin aviso.

A su juicio, al hacer eso incumplió con una de las obligaciones que tiene como fiscal, que es informar a la víctima de su intención de archivar y explicarle su derecho a pedir el reexamen, lo que según los abogados Ghione no hizo. Por eso la denunciaron administrativamente ante la Fiscalía de Corte.

Foto: Leonardo Carreño.

La fiscal Alicia Ghione

La defensa de Ghione

Por su parte, Ghione y su adscripta, María José Brisco, defendieron la decisión de archivar el caso, aunque no se opusieron al reexamen, dado que entienden que da mayores garantías para la denunciante. Así, la titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales se refirió a la joven como "presunta víctima" a la luz de la decisión previa de archivar.

Brisco fue quien leyó el fundamento del archivo: "No existen elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de los delitos denunciados así como tampoco de la participación de los imputados"

También explicó la decisión respecto a los tres denunciados. Sobre la acusación al abuelo, argumentó que la joven confundió la edad que tenía –dijo que fue a los 7 años y después que ocurrió a los 9–, el lugar en el que se produjo –Punta Cana y/o Atlántida– y también la presencia de las otras personas que compartían cuarto con ella. La fiscal adscripta afirmó que las declaraciones de la víctima se contradicen entre sí y también con las de otros testigos, como su prima o los imputados.

Respecto al otro pariente denunciado, la joven había dicho que habían tenido una relación "de pareja" cuando ella tenía 13 años y él 44.

Sin embargo –sostuvo Brisco– se contradijo respecto al lugar donde ocurrían los encuentros, también la dirección en la que el hombre vivía, que no pudo identificar.

La joven manifestó que se quiso suicidar cuando el hombre terminó la relación, pero Brisco recordó que en las redes sociales compartió un video en el que contó los motivos de un intento de autoeliminación y los vinculó con problemas con su madre.

Aunque los abogados de la víctima recordaron que el denunciado reconoció la relación en declaraciones a otra fiscal por una causa de apropiación indebida, las fiscales advierten que eso fue sacado de contexto. En respuesta, Ghione les manifestó que era "muy burda su defensa".

Sobre esto último, las fiscales advirtieron que un exnovio de la denunciante declaró que la joven le contó que fue abusada por el pariente acusado y el hermano de este, pero la segunda persona nunca fue denunciada por la víctima. Él "no forma parte de los negocios de la familia", sugirió Brisco.

Por último, la Fiscalía analizó la denuncia sobre el tío de la joven. Brisco recordó que fue acusado tiempo después de presentada la denuncia original y que fue luego de que la persona señalada denunciara al padre por apropiación indebida. Agregó que la joven le dijo a la especialista que la examinó que no lo había contado en la primera denuncia por miedo a que no le creyeran, pero en Fiscalía dijo que recordó el abuso al trazar una línea de su vida.

Cuando fundamentaron el archivo, las fiscales aseguraron que no dudan que la joven haya sido víctima de abuso sexual, pero sostuvieron que es la perito la que señala que el abuso lo podrían haber cometido personas de su familia. Y advirtieron que el informe deja abierta la posibilidad de que hayan sido personas de otros ámbitos. "Los indicadores de abuso que presenta son muchos", complementaron las fiscales.

Haciendo un balance, entendieron que por el trastorno que padece la joven –límite de la personalidad– y sus varias contradicciones permiten concluir que no es una vítima sobre la que "fácilmente" se pueda hacer un "análisis completo". Por eso, existiendo duda razonable y habiendo agotado todos los elementos, definieron el archivo.

Ghione, por su parte, insistió en que no hay ningún motivo económico en la decisión de archivar, como la denunciante sugirió en un video que publicó en redes sociales. “Yo no puedo venir acá a pedir la formalización, sean ellos o el último señor del asentamiento porque aquí la plata no tiene nada que ver (...) No porque me palmoteen la espalda y me digan que confíe en la prueba que tiene la defensa y que jamás me presentó”, resumió.

En medio de uno de los acalorados debates que hubo en la audiencia, recordó que la joven no se presentó en la pericia psiquiátrica del Instituto Técnico Forense (sí a la psicológica) y que, cuando le pidió a sus abogados que incorporaran evidencias a la causa, le dijeron: “No te la puedo mostrar (la evidencia) porque si te la muestro la tenés que subir a la carpeta investigativa”.

En otro pasaje, Ghione se refirió a la denuncia que presentaron en su contra ante Fiscalía. "Fueron a todos los medios de comunicación para que dijeran que había incumplido con el reglamento", sostuvo. Y contestó: "Me quedo bien tranquila porque cumplí con todos los reglamentos y lo tengo bien documentado".

Laura Robatto, defensa de los denunciantes, intervino y apoyó las explicaciones de la Fiscalía. La abogada lamentó que se los haya "tratado de coimeros" y de que haber "movido influencias".