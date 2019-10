La Plaza de Deportes del Parque Rodó

Por Silvano Guartes Pírez

Leí el artículo publicado en el diario El Observador, del día 18 del agosto sobre los planes de inversión en el deporte en el futuro inmediato y quisiera realizar un par de puntualizaciones, sin perjuicio de lo ya expresado como comentario en el mismo artículo.

Entiendo que en lo correspondiente a las plazas de deporte, y particularmente en lo que refiere a la Plaza de Deportes número 3, de la cual soy usuario, no se brinda toda la información que a cualquier lector interesado en el tema debería informársele.

Según se nos informó en una asamblea de usuarios por el Coordinador del Área Deporte Comunitario, la SND viene promoviendo lo que llaman “descentralización” de la gestión, que consiste básicamente en transferir la gestión de las plazas de deportes. No estaría del todo mal, si no fuese que en varios casos, lo que se está haciendo es privatizar la gestión, pues se transfieren a instituciones privadas, que por más que no sean con fines de lucro, sí están obligadas a favorecer a sus asociados cotizantes, por lo cual se pierde en forma innegable el cometido con el cual fueron creadas a comienzos del siglo pasado. En el caso de la Plaza 3, –única plaza orientada a un deporte particular: el tenis – viene funcionando de manera ejemplar, cumpliendo con el fin fundacional, en base a la trabajo conjunto de los directores designados por la SND y de la Comisión de Apoyo ( honoraria ) elegida por los usuarios, constituyendo un paradigma de cumplimiento de objetivos, como la enseñanza, la promoción y la puesta al servicio de una comunidad abierta de usuarios, una infraestructura en perfectas condiciones para la práctica de dicho deporte.

Sin embargo, como se expresa en la nota, se pretende transferir la gestión a la AUT, que como es lógico, su prioridad es el deporte competitivo y la instauración de un Centro de Alto Rendimiento. Vale decir se privatiza, pasándola a una organización privada cuyos objetivos evidentemente no son los mismos. Resulta extraño que en un gobierno, que supuestamente tiene una base ideológica emparentada con el socialismo, exista la pretensión de desprenderse de las plazas de deporte. Peor en la Plaza 3, que no sólo se la intentaría transferir a un privado, sino que se lo haría ignorando y desintegrando la acción de la propia comunidad organizada, y encima desarmando lo que vienen haciendo sus representantes desde hace casi 20 años de gestión ejemplar, con la máxima de “Tenis para Todos y Todas”. Sin discriminación de género, ni de edad, ni sociales de ningún tipo.

Entiendo que no vendría mal que el tenis cuente con un Centro de Alto Rendimiento, pero de ninguna manera en detrimento de un centro de difusión y promoción de dicho deporte. El progreso de un deporte se produce en última instancia cuando se alcanza una masa significativa de gente que lo practica. Algo en lo que se ha fracasado en este país. Por dicha razón, lo adecuado sería que la AUT haga sus inversiones en otro punto del País y que la SND no sólo apoye a la actual gestión de la Plaza 3, sino que escale su modelo cuanto le sea posible.