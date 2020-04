Bauzá pone en marcha protocolos para reactivar plazas y clubes deportivos

El secretario nacional del deporte, Sebastián Bauzá, dio este lunes una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, en la cual explicó qué pasos se darán en los próximos días para reactivar la práctica del deporte en gimnasios, clubes sociales, plazas deportivas y también en las distintas federaciones.

"Nuestra primera prioridad va a ser el deporte como herramienta de salud que es fundamental. La semana pasada le entregamos el protocolo al Ministerio de Salud Pública y esta semana nos vamos a reunir para ver cómo avanzamos en cada disciplina. Tenemos 64 federaciones, más de 4.000 gimnasios cerrados en todo el Uruguay y además tenemos los clubes deportivos y tenemos que empezar a armar los protocolos para poder recuperar el deporte", dijo el titular de la Secretaría Nacional del Deporte (SND).

Para dar el primer paso de reactivación en el deporte, Bauzá expresó que harán foco en esta etapa en "las plazas de deporte y la gente mayor y el deporte amateur".

"Cada federación decidirá si la vuelta será a puertas abiertas o no. Nosotros vamos a trabajar para elaborar los protocolos para que vuelvan los entrenamientos cuando el Ministerio de Salud Pública y Presidencia lo vean posible. Ojalá tengamos deporte lo antes posible, pero eso va a depender 100% del MSP y del factor sanitario que sigue siendo lo más importante a nivel de gobierno", dijo Bauzá.

"En las plazas de deportes, si por ejemplo tiene capacidad para 80 personas el protocolo dirá si pueden ir 30 o 40 personas y habrá que pedir día y hora para hacer deporte. Lo mismo en gimnasio y clubes, si se habilita o no los vestuarios. El ciclismo deberá hacerse en forma individual y no grupal. El karate o judo no es lo mismo que el atletismo; en algunas federaciones se va a avanzar más rápido que en otras. Esperamos que el MSP nos apruebe un protocolo para cada federación en el cual la distancia se mantenga. Los gimnasios o plazas de deportes van a ser más fáciles de controlar porque hay profesores de Educación Física donde pueden se controlar los espacios. En la rambla puede ser más difícil, pero la idea es que siempre la práctica sea individual y a distancia. Cuando tengamos un protocolo aceptado por el MSP van a poder empezar a abrir los gimnasios y los clubes".

Camilo dos Santos

"Las experiencias de las escuelas rurales y la construcción nos van a permitir saber cómo seguir actuando para dar pasos seguros en los protocolos de las distintas federaciones", agregó.

"El turf ya presentó un protocolo que está cerca de aprobarse y tal vez sea la primera actividad deportiva en reactivarse", dijo Bauzá.

Del fútbol profesional se limitó a decir: "Estuvimos en contacto con la gremial jugadores de fútbol (Mutual) que se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo para conseguir un seguro de paro para aquellos futbolistas que no les alcanzaba la cantidad de jornales que necesitaban".

Reunión mirando a la región

"Este miércoles tenemos una reunión con todos los ministros de deportes de América del Sur porque es importante saber en qué situación está cada uno y cómo se están preparando todos los eventos internacionales de este año", afirmó Bauzá.

Cuando estalló la pandemia se cancelaron varios eventos deportivos importantes en la región como el Sudamericano de natación, que se iba a llevar a cabo en Argentina, o los preolímpicos de canotaje y remo, en Chile, o los preolímpicos de esgrima y boxeo, también en Argentina. El básquetbol corrió todas sus actividades internacionales para el segundo semestre del año cancelando la disputa de la Liga Femenina de clubes.

.