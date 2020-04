Bauzá: “El deporte profesional no tiene fecha de regreso”

El secretario Nacional de Deporte, Sebastián Bauzá, anunció a Referí que el deporte profesional no tiene fecha de regreso, que esos plazos los establecerá el Ministerio de Salud Pública (MSP) y Presidencia de la República y que, según el plan sobre el que trabaja el gobierno para diseñar el retorno de los uruguayos a la actividad deportiva, las competencias profesionales con espectadores en las tribunas están en el último nivel. “Antes tenemos que ir avanzando en otras etapas, que nos otorguen garantías de seguridad sobre los pasos que damos”, explicó. Además, Bauzá valoró la solidaridad del deporte que se transformó en una pieza fundamental para ayudar a los más necesitados tras la pandemia del coronavirus.

¿En esta crisis sanitaria el deporte mostró su costado más solidario?

Sin dudas. El deporte por naturaleza tiene esa función en la sociedad, por el rol que cumple, y en estas instancias se puede ver mucho más acentuado ese proceso.

El plan que iba a desarrollar en la Secretaría Nacional del Deporte (SND) forzosamente cambió en estas primeras semanas.

Lo que estamos haciendo por estos días es ayudando al Mides, gracias a las federaciones y clubes que nos ofrecieron sus instalaciones para entregarlas para que quienes más lo necesitan las puedan utilizar como refugio. Recibimos las instalaciones, vemos el estado en que están y realizamos un seguimiento. Esta etapa la empezamos con el Charrúa, que fue utilizado para jóvenes pacientes inmunodeprimidos. Ese lugar fue destinado a jóvenes porque las escaleras establecían limitaciones para el resto de la población. Luego, el Palacio Peñarol se destinó a personas mayores. Necesitamos un espacio para las mujeres y Nacional brindó su gimnasio de vóleibol. Posteriormente Defensor Sporting brindó sus instalaciones para otras personas. La semana que viene tomaremos los locales de Rentistas y River Plate, que también las ofrecieron. Hoy (lunes) acordamos con el Ministerio de Salud Pública ceder los espacios de las plazas de deportes porque en Melo y Río Branco necesitaban para vacunaciones, y no podían hacerlo en los hospitales. También en todo este tiempo hemos estado en contacto con federaciones, clubes deportivos, gimnasios, recibiendo los problemas que tienen y buscando soluciones.

¿De qué forma puede ayudar la SND a los clubes, a las federaciones y a los gimnasios en esta crisis sanitaria que repercute en otros aspectos?

El gobierno está ayudando a través del seguro de paro, y buscando soluciones a los problemas que se plantean. Por ejemplo, promovimos reuniones con el Ministerio de Trabajo, como la que tuvo Ignacio Alonso la semana pasada, cuando llevaron iniciativas para estudiar y comprender en el seguro de paro a aquellos funcionarios que no llegan a los 150 jornales y no tienen seis meses de actividad, que no están comprendidos (dentro del subsidio). Esta situación por la que atraviesa el fútbol se vive a todo nivel, sucede en todas las federaciones y clubes, y por esa razón en las reuniones tratamos de unir y acercar para buscar soluciones. En este tiempo debemos valorar la respuesta del deporte, que fue muy buena no solo al brindar la infraestructura, sino también a través de los atletas de diferentes federaciones que motivan a tener actividad a sus federados y al resto de uruguayos que necesitan hacer deporte. También ayudando con acciones que trascienden al deporte. Por ejemplo, la semana pasada los integrantes del grupo Corredores del Prado nos dijeron que no podían correr y que aprovecharon ese tiempo para coser tapabocas, que los donaron a la Secretaría. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a buscarlos a la sede y los llevamos al Mides.

¿Cómo se producirá la vuelta del deporte?

Nuestra gran preocupación, y eso lo hablamos diariamente con el Ministerio de Salud Pública, es el deporte como salud, el deporte en esas personas mayores con problemas de diabetes, de corazón, de presión, que necesitan tener movilidad y actividad física, pero que no pueden salir y no tienen las condiciones en sus casas para realizar ejercicios a través de una aplicación, o no tienen las condiciones adecuadas. Y el deporte en aquellas personas que diariamente concurrían a hacer actividad física en gimnasios cerrados. Ojalá pronto tengamos novedades para ayudar a las dos puntas de ese problema, a quienes concurren a los gimnasios cerrados y a las personas mayores.

"Uruguay tiene un 75% de obesidad y sedentarismo por lo que tenemos que tener una respuesta para el adulto mayor que necesita el deporte"

¿El deporte profesional tiene fecha de regreso?

No, no hay, y los protocolos los debe definir el MSP. Estamos trabajando sobre el primer objetivo a resolver, que es el deporte como salud, porque es necesaria la vuelta de la actividad para esas personas.

¿Qué alternativas existen para que el deporte pueda volver lentamente?

En 15 días comenzará la actividad en escuelas rurales. ¿Por qué no podemos pensar también que el fútbol infantil pueda volver exclusivamente en esos lugares? Hoy por hoy los niños siguen estudiando a través de teleconferencias, pero no tienen actividad física, y es nuestra prioridad en todo este proceso atender el deporte comunitario.

Le pregunto nuevamente por del deporte profesional, ¿cuándo volvería?

No hay fecha, y el deporte profesional está en la etapa más difícil. Hoy por hoy no está planteado comenzar, porque existe otro nivel de concurrencia.

"El deporte amateur es el que puede volver antes porque no tiene la misma concurrencia, pero eso no significa que el básquetbol y el fútbol no puedan volver en algún momento. Para el segundo semestre estimo que volverá la Liga Universitaria y el fútbol amateur"

¿El fútbol va a volver este año, en 2020?

Espero que sí. Otra cosa no puedo decir. Recién estamos en abril y falta mucho de este año. De todas formas, el que va a definir el comienzo de cualquier actividad será el MSP y Presidencia. Es muy importante entender esto, los niveles que debemos ir subiendo para llegar hasta el último escalón. La prioridad sobre la que trabajamos hoy es el deporte como salud, y comenzamos por atender a las personas mayores, a quienes concurren a los gimnasios y a los niños que juegan fútbol infantil. Después llegará el turno del deporte competitivo amateur y que no nuclea a muchas personas, y finalmente el profesional que convoca público. En medio de ese camino hay otras etapas intermedias, como los deportistas federados que buscan clasificar a los Juegos Olímpicos que se desarrollarán el próximo año o a los mundiales. Por estos días en Europa se encuentran los clasificados en vela (Pablo Defazio y Dominique Knupell), que viajaron a prepararse. También tenemos los casos de María Pía (Fernández) y Déborah (Rodríguez) que pueden comenzar a entrenar solas. Son todas situaciones que debemos analizar. También tenemos la Liga Universitaria, por ejemplo, que por su nivel de exposición está un escalón antes que el fútbol profesional en la vuelta a la actividad. Creo que el ejemplo más claro es el que vivimos este fin de semana con la vuelta de la construcción. Se llegó a un protocolo supervisado por el gobierno, comenzaron a trabajar y ahora se verá qué es lo que sucede para ver cómo se empiezan a recuperar los motores de la economía y, al mismo tiempo, cuidar fundamentalmente lo que sucede con la salud. Así sucederá en cada nivel que pasemos, por eso no se puede decir cuándo volverá la actividad profesional porque hay muchos problemas de riesgo.

¿Le plantearon volver con el fútbol a puertas cerradas?

No. Nunca.

Desde la Secretaría plantearán la opción de volver sin público en el deporte profesional.

No. Eso dependerá de cada deporte. Aquel 13 de marzo cuando se conocieron los primeros casos de coronavirus en Uruguay, el primer paso era jugar a puertas cerradas. Luego se suspendió todo.