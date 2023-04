La polémica entre Arias y Espinel se dio en España; Quique Setién criticó la forma de jugar de Pezzolano

La semana pasada se dio una situación futbolística que llevó a que Alfredo Arias, técnico de Peñarol, tuviera que brindar entre semana una conferencia de prensa por sus dichos luego de empatar 0-0 ante Cerro Largo en Melo.

"Creo que jugamos bien. Un equipo quiso jugar, el otro no. Al juego de no jugar siempre es más fácil. Estoy muy caliente mejor me callo la boca", dijo Arias luego de ese encuentro, apuntando a lo que había hecho el rival dirigido por Eduardo Espinel.

Muchas veces se han dado este tipo de frases futboleras, pero esta vez, el tema fue más allá y causó molestias.

El exfutbolista de Nacional y actual de Cerro Largo, Rafael García, criticó a Arias por sus dicho y dijo que es "un maleducado".

Alfredo Arias debió a salir disculpas por una frase que no gustó, más allá de que se usa hace años en el fútbol

"Me pareció muy feo y de un maleducado lo que dijo el entrenador de Peñarol. Por respeto a su colega. Nosotros también laburamos, igual que laburan ellos. Entonces por respeto al trabajo hay que ser muy educado y muy respetuoso. No es que no quisimos jugar. No. No tuvimos un buen partido. Pero jugar, ¿cómo no vamos a querer jugar? Para eso entrenamos durante toda la semana", sostuvo, como informó Referí.

El miércoles, el DT de Peñarol brindó una conferencia de prensa en Los Aromos, exclusivamente para brindar sus disculpas.

“Cuando uno ofende públicamente debe disculparse públicamente, y acá estoy”, dijo el DT.

Este miércoles, Arias señaló que hizo un “análisis de fútbol de un partido y nada más” luego del encuentro y que no quiso criticar el planteo de Cerro Largo. “Lamento por aquellos que se sintieron heridos”, dijo.

Lo que pasó en España con los dichos de Setién

Este sábado a la mañana uruguaya, Valladolid le ganó de visitante un partido muy importante a Villarreal por 2-1.

El técnico de Valladolid es el uruguayo Paulo Pezzolano, quien dirigió su segundo encuentro y terminó expulsado.

El entrenador llegó para intentar salvarlo del descenso y por ahora, va muy bien, ya que en el partido anterior, les empataron en la hora.

Cuando terminó el encuentro, Setién, que había perdido, habló mal del desempeño del rival.

"Es muy difícil mantener el ritmo del partido cuando enfrente tienes a un equipo que juega a defenderse, interrumpe mucho el juego y tarda mucho en sacar", dijo Setién, sobre el equipo de Pezzolano.

