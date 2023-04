Alfredo Arias, DT de Peñarol, pidió disculpas a Cerro Largo: “Lamento por aquellos que se sintieron heridos”

Alfredo Arias, el entrenador de Peñarol, habló este miércoles por la mañana en conferencia de prensa en Los Aromos y pidió disculpas por sus dichos tras el partido ante Cerro Largo FC, los que no cayeron bien en filas arachanas y generaron varias reacciones.

“Cuando uno ofende públicamente debe disculparse públicamente, y acá estoy”, dijo el DT.

El domingo, apenas finalizado el partido en Melo, indicó que "un equipo quiso jugar y otro no y al juego de no jugar siempre es más fácil" y dijo que estaba "muy caliente".

Este miércoles, Arias señaló que hizo un “análisis de fútbol de un partido y nada más” luego del encuentro y que no quiso criticar el planteo de Cerro Largo. “Lamento por aquellos que se sintieron heridos”, dijo.

Las disculpas de Arias

El técnico de Peñarol comenzó la conferencia con una declaración personal antes de que se le hicieran preguntas. “Antes que nada quería hacer una aclaración o una explicación a lo que fue mi respuesta el otro día en el partido de Cerro Largo a una pregunta sobre el análisis del partido”, inició.

“Lo primero, decir que lejos de mí estuvo tener una mala intención o una intención de menospreciar el trabajo de un equipo como Cerro Largo que lo viene haciendo muy bien, de esos muchachos que entregan todo en cada partido. Eso lejos de mí. Lejos de mi intención también juzgar el trabajo de un colega y de un cuerpo técnico. Ni de la institución que con mucho esfuerzo pone un equipo y todos los años compite”, agregó.

“Nunca estuvo en mí la intención esa, la intención mía era a un pedido de análisis de un partido, que es hecho en la propia cancha, a los tres minutos de salir del partido en una situación especial. Ha sido un intento de análisis en el cual elegí muy mal las palabras. Y seguramente aquellos que sintieron tocados o dolidos por esa frase que yo dije, están en su derecho de contestarme como lo hicieron”, continuó.

“Ahora, decirles que, aparte de que no fue mi intención, pedirles disculpas”, señaló el DT aurinegro.

Arias recordó un curso de Conmebol que tuvo recientemente en el que una profesional les dijo que “cuando la presión sube, la inteligencia baja”

“Mi inteligencia el otro día estaba en cero, en esa circunstancia”, comentó.

Las respuestas a Rafa García y a Espinel

Sin mencionarlo, el DT se refirió a las declaraciones de Rafael García, jugador de Cerro Largo, quien tras los dichos del entrenador aurinegro se molestó y dijo que era un “maleducado”.

“Alguien de los que se sintió aludido dijo que yo era un maleducado. Eso sí que no. Mis padres me educaron bien, yo no aprendí todo lo que tenía que aprender”, expresó Arias.

El DT también se refirió a las declaraciones de Eduardo Espinel, entrenador de Cerro Largo, tras sus dichos. "Capaz que no tenemos la capacidad que tiene Alfredo", dijo el ex Plaza Colonia.

“Espinel, colega, sigo pensando lo mismo de él. Lo mismo que alguna vez cuando me fui de Santiago Wanderers a Emelec, ante la consulta de por qué era un candidato, dije que era una gran profesional, aún sin conocerlo, pero que el logro que había tenido con Plaza había sido doblemente importante que si lo hubiese ganado en otro equipo", señaló.

“Lo mismo dos o tres años después en Wanderers, cuando estaba en Emelec yo, me consultaron dirigentes y amigos, y tuve el mismo pensamiento”, agregó. “Y sigo pensando lo mismo de él”, indicó.

“Ese análisis que, obligado, tuve que hacer en la cancha de un partido de fútbol, no es más que eso. No tiene nada que ver con su trabajo ni el de sus jugadores, ni con la institución”, agregó Arias.

El DT aurinegro contó que le dijeron que llamara a Cerro Largo para disculparse personalmente, pero prefirió hacerlo de forma pública. “Creo que cuando uno ofende públicamente debe disculparse públicamente, y acá estoy”.

“De este tema es lo último que digo. Hasta acá llegó. Para mí fue un análisis de fútbol de un partido y nada más. Lamento por aquellos que se sintieron heridos”.