La presentación de Elizalde en Independiente, una clase de historia de los uruguayos que vistieron la roja

Independiente de Argentina presentó este jueves al exzaguero de Peñarol Edgar Elizalde con un video en sus redes en el que repasa el historial de futbolistas uruguayos que vistieron la camiseta roja.

Con la música de Cielo de un solo color de No te va gustar, la lista comienza con Roberto Porta e incluye nombres como Juan Carlos Corazzo, Tomás Rolán, Ricardo Pavoni, Luis Garisto, Julio Montero Castillo, Antonio Alzamendi, Carlos Goyen, Eduardo Pereria y Diego Aguirre.

Y otros más actuales como Diego Forlán, Diego “Torito” Rodríguez, Martín Campaña, Seba Sosa y Renzo Bacchia, estos dos últimos arqueros del actual plantel.

Elizalde será el uruguayo número 58 en jugar en Independiente, el “rey de copas” del fútbol argentino y continental, con el récord de siete Copa Libertadores, dos Interncontinentales y dos Sudamericanas, entre otros logros internacionales.

El zaguero de 22 años oriundo de Casupá, Florida, jugará con la camiseta número 4, la que le fue entregada por Rodolfo "Rolfi" Montenegro, exfigura del rojo y actual director deportivo.

La despedida de Peñarol

“El Fútbol me da la chance hoy de un nuevo desafío. Contento por lo que viene, pero no quiero dejar pasar lo feliz que me hizo Peñarol por dejarme cumplir mi sueño de niño”, escribió Elizalde en su despedida de los aurinegros.

“Fue un año con diferentes momentos donde en cada chance di lo mejor de mí. Quiero saludar a Compañeros , Cuerpo Técnico , Funcionarios , Dirigencia y a los hinchas por el apoyo de cada día. Ojalá en el futuro nos volvamos a encontrar. ¡Arriba Peñarol !”, escribió el zaguero que fue campeón del pasado uruguayo con los mirasoles.