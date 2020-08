La receta: leche de avena

Es bárbara para usar de base de tus smoothies, para hacer lattes calentitos de superalimentos, ponerla a tu café de la mañana o incluso para cocinar.

Nos gusta aclarar siempre que las leches veganas son un buen sustituto de la leche de vaca en lo gastronómico, pero no así en lo nutricional porque no aportan los mismos nutrientes; por ejemplo, son pobres en proteínas y calcio – por nombrar solamente dos de los nutrientes destacados de la leche de vaca.

Entonces, ¿por qué usarlas? Uno de los principales motivos es que mucha gente no tolera o tolera mal la leche de vaca, incluso en sus versiones sin lactosa; otros preferirán usarlas por diferentes causas.

Lo cierto es que las leches veganas son deliciosas y una fuente nada despreciable de fibra soluble lo que les da suavidad y una agradable sensación de saciedad. Por supuesto las recomendamos caseras y de ingredientes orgánicos.

Te dejamos una receta sencilla y muy rica.

Ingredientes:

Avena laminada, 1 taza

Agua mineral y/o filtrada, 3 tazas

Instrucciones:

Esta leche tiene la gran ventaja que no es necesario un remojado previo, pero también tiene una contra: es más compli que quede con buen cuerpo -- para contrarrestar esto nos gusta usar menos agua y también colarla más de una vez.

Meté todo en la licuadora y licuá hasta que veas que está bien mezclado.

Nos gusta empezar con un grado bajo e ir subiendo la intensidad a lo último por unos segundos.

Colalo con un colador finito, igual que cuando hacés jugos verdes u otras leches vegetales. Rinde: casi 1 litro

¿Sabías que...?

Las leches veganas son bárbaras para congelar. ¿Hiciste pila de leche vegana y te da miedo no poder aprovecharla toda? Congelala tranquila. Lo cierto es que la leche vegana es bastante sensible, dura unos 3 días en la heladera (el último día tiendo a solo usarla para cocinar, pero no para tomar).

Me encanta congelar la leche vegana que voy a usar para smoothies directo en una cubetera de hielo. Al momento de hacerte tu smoothie favorito simplemente los metés en la licuadora a picarse estilo hielo común y aporta a la textura. Además, te evitás el estar buscando porcionar la cantidad correcta o esperando que descongele. *Yay*

Por supuesto, si preferís darle otros usos podés descongelarla con más tiempo. O también podés congelarla en botellitas como cualquier líquido. Acordate que los líquidos en el freezer se expanden, por eso es importante dejar bastante aire y no arriesgarte a que se te rompa la botellita en el freezer.

Para descongelar bajalo a la heladera con tiempo así descongela naturalmente.

Te recomendamos no "re-congelar" una leche vegana (ni ninguna otra cosa) que ya bajaste del freezer.

TanVerde -- www.tanverde.com

Lic. en nutrición Maren Torheim

Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.