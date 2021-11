“La reforma previsional es la consolidación del ahorro individual”

Cuando llegó a Montevideo desde su Tacuarembó natal, debió ponerse a trabajar mientras estudiaba Ciencias Económicas en la Udelar. Fue telefonista, administrativo y operador en una empresa de cable, hasta que, con 21 años, ingresó a República AFAP como auxiliar de cuentas individuales.

Tras 23 años en República AFAP, el pasado 21 de octubre Romin Silva García asumió como el nuevo Gerente General de la empresa. Lo hizo en sustitución del “Gerente General de toda la vida”, quien ocupaba ese cargo desde el inicio de la Institución, en 1996. Le representa todo un desafío que llegó luego de dos años de transición, en los que Silva ocupó la posición de Subgerente General. Un tiempo “muy productivo y provechoso”.

Romin Silva está casado, tiene dos hijos y es hincha de Tacuarembó FC. Además de Contador Público, cuenta con un Máster en Dirección de Empresas, un Máster en Gestión de Riesgo y un Posgrado en Finanzas Empresariales. Fue el responsable de la creación del Área de Prevención y Gestión de Riesgo de República AFAP, ocupando el cargo de Supervisor General de Riesgo, lo que le permitió tener un conocimiento profundo de la organización.

Ahora lidera esta Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) – líder del mercado–, cuyos accionistas son entidades estatales: Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), 51% del paquete accionario; Banco de Previsión Social (BPS), 37%; y Banco de Seguros del Estado (BSE), 12%.

Silva hace referencia a la responsabilidad que conlleva su nueva labor y se muestra positivo en relación a la reforma previsional que se encuentra en discusión; asegura que en República AFAP están preparados para asumir los cambios que vendrán.

¿Qué significa para usted haber llegado a la Gerencia General de República AFAP? ¿Cuáles son los desafíos por delante?

Desde el punto de vista personal, así como desde el profesional, para mí significa un gran logro. Ingresé a la empresa como auxiliar y fui creciendo de a poco. Cuando elaboré el primer comunicado como Gerente General, remarqué esa trayectoria, en el sentido que la empresa siempre ofrece oportunidades a las personas que trabajan en ella, siempre que el colaborador acompañe ese proceso con capacitación y dedicación. Por otro lado, asumo una gran responsabilidad porque República AFAP no es cualquier empresa: es la líder en el mercado de ahorro previsional uruguayo, con más de 580 mil afiliados y un Fondo de US$ 10 mil millones. También se trata de una empresa que ha sido reconocida por su buena gestión: tres veces ganadora del Premio Nacional de Calidad y tres veces reconocida con el Premio Iberoamericano a la Excelencia en la Gestión, razón por la que en 2020 se le otorgó el galardón “Empresa de Trayectoria Excelente”. Verdaderamente es doble la responsabilidad, la de administrar una sociedad anónima de capitales estatales apuntando a la excelencia en la gestión.

Desde el punto de vista de los recursos humanos de la empresa, también es una responsabilidad para con mis compañeros. La pandemia nos dejó muchos aprendizajes, pero también muchos desafíos; entre otros, el ser capaces de adaptarnos a la nueva realidad. Actualmente, nadie piensa en una empresa que no tenga la posibilidad de ser flexible. Por eso remarco mi gran desafío que esta empresa continúe siendo un excelente lugar para trabajar.

Otro compromiso es el foco en la administración de los fondos previsionales: generar la mejor jubilación posible para el retiro de los trabajadores. Adicionalmente, para cumplir con este objetivo invertimos en el sector real de la economía, que no podemos dejar de reconocer que tiene un fuerte impacto. Hoy casi un 30% de nuestras inversiones van a la economía real. Eso derrama en puestos de trabajo y en infraestructura; esto es muy motivante pero también una gran responsabilidad.

¿Se puede decir que nadie como usted conoce República AFAP?

No sé si afirmar eso porque no me gustaría ser vanidoso (risas). Solo digo que la conozco a fondo. Si bien había pasado por dos Departamentos de la empresa, el de Operaciones y el de Administración y Finanzas, cuando creamos el Área de Prevención y Gestión de Riesgo en 2011, obtuve un conocimiento más profundo de la organización. Al gestionar los distintos factores de riesgos de la empresa, por ejemplo, el operativo debes profundizar en el conocimiento de todos los procesos de la organización; al involucrarte de primera mano con los dueños de esos procesos en sus tareas, te ayuda a conocer en profundidad a toda la empresa.

¿Por qué decidieron agregar un Área de Gestión de Riesgo?

Básicamente apuntamos a las mejores prácticas internacionales. De ellas salió la propuesta que tuvo su proceso de maduración y aprobación, que finalmente en 2011 se concretó en el Área de Prevención y Gestión de Riesgo.

¿Qué opinión tiene sobre la discutida reforma previsional?

En las conversaciones sobre la reforma previsional hemos tenido muchas reuniones y fuimos aportando nuestros puntos de vista; realizamos estudios y trabajos para brindar números a las distintas propuestas que se exponían. Con respecto al documento preliminar de recomendaciones, también realizamos un trabajo en relación con el ahorro individual y con el ahorro voluntario. Tuvimos una reunión con todos los técnicos de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), a quienes expusimos nuestros pareceres; hay cosas muy positivas, como, por ejemplo, la creación de un tercer Subfondo para que los trabajadores más jóvenes puedan asumir un riesgo un poco mayor, pero también con un mejor retorno asociado.

En términos generales, la reforma previsional es muy positiva porque es la consolidación del ahorro individual. En República AFAP siempre apuntamos a la mejora continua y, por lo tanto, todos los cambios que se puedan implementar para mejorar el Sistema de Seguridad Social, los consideramos positivos.

¿Están preparados para una posibilidad de cambio?

Sí, en cada cambio normativo que se ha implementado en el Sistema, el equipo de República AFAP ha dado respuesta inmediata y siempre ha estado a la altura de los requerimientos, este caso no será la excepción. Particularmente, venimos trabajando de hace más de un año en analizar posibles escenarios, elaborando proyecciones e informes de forma de anticiparnos a la implementación. Desde que se convocó la CESS, hemos estado abiertos para aportar datos e información al equipo de discusión, y así será cuando se nos sea solicitado. Se debe tener presente que República AFAP siempre trabaja sobre lo que impacta al trabajador. Una vez aplicados los cambios orientará a sus afiliados con información que les permita tomar mejores decisiones para su futuro.

El equipo gerencial de República AFAP tiene un promedio de historia laboral dentro del Sistema de Ahorro Previsional de 24 años y medio; o sea, todos los actuales integrantes del equipo de gerentes, ya eran gerentes o jefes cuando yo ingresé a la empresa. Por lo tanto, con el nivel técnico que tenemos y la experiencia que acumulamos, nos convierte en un equipo relevante para colaborar en la reforma que se quiere implementar.