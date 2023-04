La sanción a Pezzolano en España: dijo que pidió “fair play” pero le vieron “actitud desafiante”

Paulo Pezzolano, el técnico uruguayo que asumió hace dos fechas en Valladolid de LaLiga de España, conoció este miércoles la sanción por la expulsión que tuvo el pasado fin de semana en el partido ante Villarreal, en el que su equipo logró un importante triunfo para sus aspiraciones de seguir en la máxima categoría.

El joven entrenador de 39 años recibió una sanción de dos partidos, por lo que no estará en los siguientes encuentros de local ante Girona, de los uruguayos Santiago Bueno y Cristhian Stuani, como tampoco en la siguiente visita al complicado Valencia de Edinson Cavani.

@realvalladolid

Pezzolano en Valladolid

La razón de la expulsión de Pezzolano

El expediente arbitral de la expulsión de Pezzolano indicó la conducta por la que vio la roja por parte del juez Javier Iglesias Villanueva.

"En el minuto 74 el técnico Pezzolano Suárez, Paulo César fue expulsado por el siguiente motivo: Abandonar su área técnica para encararse con el entrenador adversario en actitud desafiante y provocando una confrontación. Seguidamente protestar de forma ostensible”, dice el acta.

Ante esa denuncia, el Comité Disciplinario le aplicó el artículo 124 relativo a las actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas y que parte de ese partido de sanción: "Dirigirse a los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes."

EFE

Todo bien con Setién

En este caso, al darse las dos actitudes, le aplica el grado medio de la misma, informó el diario AS de Madrid.

Lo que dijo Pezzolano

Tras el partido en el que vio la roja, Pezzolano explicó que él lo único que hizo fue pedir “Fair Play”, en inglés, al banco de suplentes de Villarreal porque uno de sus jugadores había recibido un golpe.

“Yo no les falto el respeto, yo lo vivo mucho, gesticulo, pero no les falto al respeto o les insulto. Cuando me conozcan lo entenderán”, dijo “el Papa”.

Pero lo que llamó la atención de los jueces fue que sus formas fueron un fueron un tanto ‘exaltadas’, según reporta AS, medio que destaca que en el acta del partido no constan ni enfrentamientos, ni insultos.