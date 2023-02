La soja, del récord de los US$ 2.000 millones al padecimiento por la sequía

Con temor, pero también con esperanza, porque puede suceder cualquier cosa. Así están durante estos días los agricultores que tienen sojas en sus campos, donde la sequía ha generado daños muy variados, con casos excepcionales en los que no hay dificultades.

Un relevamiento realizado por El Observador permitió constatar que hay de todo: sojas con daños irreversibles, otras muy afectadas pero con vida e incluso áreas en las que volvió a llover y los perjuicios se pueden disimular, al menos en parte.

A esta altura, a unos dos meses de que las cosechadoras, tractores, tolvas y camiones entren a los campos, es arriesgado afirmar tanto lo que genera temor como lo que da esperanzas: que habrá pérdidas o que algo de ganancia habrá.

Los casos extremos existen, pero son los menos: productores que abandonaron el cultivo o en el mejor de los casos usaron lo poco que nació como alimento para los animales y otros que tienen sojas regadas y que rendirán todos los miles de kilos que el tipo de suelo, la genética vegetal y el manejo agronómico permiten.

La incertidumbre es lo que predomina en el alto porcentaje de los sistemas productivos donde la soja es protagonista.

El impacto de la sequía en esta actividad agrícola no solo le quita el sueño a los productores, a su personal y a sus familias, también a mucha gente vinculada de modo directo o indirecto al complejo sojero y sobre todo al gobierno: se trata del cultivo que durante 2022 generó el ingreso del 15% de total obtenido por exportación de bienes, US$ 1.992 millones de los US$ 13.356 millones. Un récord dentro de otro récord. Solo la carne vacuna (con US$ 2.557 millones) quedó por encima de la soja.

La soja, uno de los motores de la economía uruguaya.

“Graves, pero con vida”

Edgardo Rostán es productor en la zona de Ombúes de Lavalle y presta servicios de maquinaria en varias localidades próximas. Según lo que vio en una de las últimas recorridas, las sojas de primera están perdiendo potencial de rendimiento, porque llegaron al estado reproductivo, sufren la falta de agua y muchas están abortando flores. En el caso de las sojas de segunda, tienen mejor potencial dado que fueron sembradas un poco más tarde que en otros años para zafar de enero con la planta chica y solo si llueve bien en las próximas seis semanas capaz habrán perdido solo unos 500 kilos por hectárea.

En resumen, dijo Rostán, “estamos con vida, graves, pero con vida”.

Algo bueno, mencionó, es que la cosecha se activa normalmente a mediados de abril, por lo tanto hay un buen tramo del partido por jugar y está la esperanza de que las lluvias se normalicen.

“Precisamos un fin de febrero y un marzo con lluvias, calor y humedad”, sintetizó. Si eso sucede, considerando la capacidad de respuesta de la soja, habrá una pérdida en kilos igual, pero muchos productores podrán al menor empatar en las cuentas y ponerse a pensar en la revancha. Y algunos hasta tener un margen de rentabilidad que sigue en jaque.

El dato

En la campaña 2021/2022 se sembró soja en 1.171.344 hectáreas, con una producción de 2.776.194 toneladas y un rendimiento promedio de 2.799 kilos por hectárea.

Otra realidad es que, a diferencia de lo que sucedió en otras campañas, se ha vendido “a futuro” poca parte de la soja a cosechar, con base en que el productor tiene dudas sobre cuánto podrá recoger y no quiere comprometer un grano que no sabe si tendrá. Además, se estima que el precio puede ir mejorando dada la realidad de oferta y demanda en el mercado internacional.

Es de alto valor vender cuando convenga más, sobre todo si hay poco para vender.

Al cierre de esta nota la soja tenía un valor de referencia de US$ 547 por tonelada. Una estimación rápida establece que se pueden necesitar unos 2.200 kilos por hectárea para cubrir los costos productivos. Todo depende de cada sistema productivo, de su estructura de costos y cómo vende, sobre todo de si debe pagar o no renta por el campo.

Cubrir el costo y tal vez ganar algo, dependerá de cómo se comporte el clima, el mercado y las cuentas de cada empresa, porque la variedad de costos asumidos y precios a obtener es amplia.

Cambios bruscos en los últimos rendimientos promedio a nivel país.

Los lluviadependientes

Roberto Verdera, presidente de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO), coincidió en que no es sencillo generalizar sobre cómo están los cultivos, dado que los episodios de lluvias recientes han sido muy dispares.

Hasta fines de enero, mencionó, “la foto era peor que la del año pasado”, señaló, recordando que en 2022 también hubo sequía, pero las lluvias regresaron desde mediados de enero.

“En un campo de pronto llovieron 15 o 20 mm y a pocos kilómetros nada o algo más”, mencionó quien se mueve sobre todo en Mercedes y alrededores, dado que se desempeña como gerente general de la cooperativa Calmer.

Por lo tanto, hay casos de productores que ya saben tendrán pérdidas y otros en los que fue más favorecido por las lluvias y podrá cubrir los costos y hasta alcanzar un margen.

“Los cultivos están petizones”, expresó. Agua faltó durante mucho tiempo, en gran parte del desarrollo vegetativo y sucedió en todas partes hasta hace muy poco. Si en adelante llueve bien, la situación se acomodará bastante en muchas chacras, pero si no llueve bien la complicación se acentuará cuando llegue la etapa del llenado de grano. “Queda mucho terreno por recorrer”, remarcó.

Verdera dijo que “estamos todos muy lluviadependientes porque en la primavera no llovió nada. Los cultivos se sembraron con la humedad que había y quedaron desde el inicio muy necesitados de las lluvias”.

“Por el tipo de suelo que tenemos, sin mucha capacidad de retención de agua, en verano siempre somos lluviadependientes, pero este verano en particular todo se complicó porque venimos de una primavera muy seca, donde se sembró con la humedad que había para la emergencia, pero sin nada de agua abajo, por lo tanto sabíamos que todo el desarrollo del cultivo iba a ser lluviadependiente”, explicó.

Señaló, finalmente, que la soja de primera ya está en floración y la de segunda está arribando a esa etapa del ciclo, por lo tanto se acerca una etapa de las más críticas.

Juan Samuelle

La exportación de soja generó ingresos por casi US$ 2.000 millones en 2022, un récord.

Pérdidas acumuladas: US$ 490 millones

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos, entregó en el Parlamento un análisis de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) que indica una pérdida global de US$ 1.715 millones por los impactos de la sequía en el sector agropecuario.

Del total, US$ 490 millones corresponden a los cultivos de secano estivales, maíz y soja.

Se citó la existencia de cultivos con mayor deterioro en el centro sur del país y en el litoral norte, no hay agua en el suelo y las altas temperaturas provocan la muerte de las plantas.

En soja, se reportó área perdida principalmente de segunda. El área de soja de primera está entrando en floración, con entrenudos cortos y escaso crecimiento vegetativo.

En promedio –al inicio de febrero– se estimó que la pérdida por menor productividad sería de al menos 600 kilos respecto al promedio histórico país de 2.300kg/ha.

Se estimó un volumen de al menos 1,08 millones de toneladas no cosechadas de cultivos de verano.