China bajó un cambio y hubo una notoria caída en ingresos por exportaciones de carnes

Una importante contracción en la demanda de China por carnes de vacuno de Uruguay, como factor principal, determinó una notoria caída en las exportaciones y en los ingresos en el rubro que durante los últimos años lideró las colocaciones externas del país.

Fernando Reich, jefe de la Gerencia de Información del Instituto Nacional de Carnes (INAC), informó a El Observador que durante enero Uruguay colocó 33 mil toneladas por unos US$ 135 millones, con un precio promedio de US$ 4.000 por tonelada, peso canal.

El ingreso global cayó en US$ 80 millones con relación al registro de enero de 2021, el volumen colocado fue un 18% menor (7.300 toneladas menos) y el precio promedio descendió unos US$ 800 por tonelada, siempre comparando con el primer mes del año pasado.

“La gran contracción la vemos en China, hay un 30% menos de volumen colocado, con US$ 55 millones menos percibidos, de los US$ 79 millones menos que entraron China explica la mayor parte”, informó.

En el caso del Nafta, tras un 2022 de buena colocación para las carnes uruguayas (ver más adelante), en lo que va de enero esa tendencia continúa, con un precio algo por debajo, pero con un volumen que aumenta, con ingresos superiores.

Hay además un crecimiento interesante en la Unión Europea, se colocó un 40% más en volumen, pero con un precio algo menor, con un resultado final de US$ 2 millones más comparado con enero de 2021.

Un dato diferente, mencionó Reich, deriva del análisis de las colocaciones en el Reino Unido, un mercado muy marginal porque se hablan de muy pocas toneladas, muestra un 77% de crecimiento y un precio casi a la par del que se logra en las ventas a la Unión Europea.

Lo que dejó 2022

El que pasó fue un año récord de ingresos, pese a un volumen colocado más bajo con relación a lo exportado en 2021, con un valor promedio por tonelada que alcanzó un récord en el primer semestre y estuvo muy presionado en el cierre del año, analizó Reich.

Se colocaron 540 mil toneladas (peso canal), un 5% menos, 20 mil toneladas menos que en 2021, pero con un precio medio de exportación alto se terminó en un ingreso récord, de US$ 2.600 millones, solo por carnes de bovino que explican el 81% de los ingresos que se obtienen por todas las carnes exportadas.

China captó el 64% de lo colocado, el Nafta el 17% y la Unión Europea el 7%. El Nafta fue el único mercado que creció, apoyado por Canadá y Estados Unidos, ahí vemos una tendencia al alza que en enero se mantiene, es un mercado posicionado con más volumen y un precio estable, lo que resulta en un ingreso mayor.

El precio promedio de exportación en el promedio anual se registró en US$ 4.900 por tonelada, con un récord en mayo de US$ 5.600 por tonelada y un segundo semestre con una corrección, terminando en diciembre en los US$ 3.000 por tonelada.

DANIEL GARCIA / AFP

Terminación de ganado en corrales.

Faena de menos a más

En enero la faena de bovinos apenas superó las 150 mil cabezas. Eso es un 27% menos respecto a enero de 2022, casi 58 mil animales menos faenados, indicó Reich.

No obstante, puntualizó, hay una tendencia creciente, considerando que en la primera semana de enero se faenaron 20 mil animales y en la última se superó la barrera de los 51 mil.

“Eso da una señal de recuperación, pero igual este enero es de los enero con menor faena considerando la serie de los últimos 20 años”, señaló.

Añadió que la principal disminución interanual se apreció en la categoría de vacas de ocho dientes, con un 43% menos, unos 33 mil animales menos. También hay una caída en novillos jóvenes, de dos a cuatro dientes, unos 4.000 animales menos.